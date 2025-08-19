神田うの、娘に作った朝食公開「栄養満点」「愛情感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの神田うのが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】神田うの「品数多い」と話題の手作り朝食
神田は「今日も暑いですね」とつづり、「今朝娘に作った朝食です」と娘の朝食を公開。「しっかり食べさせて夏バテしちゃわないようにしています」と、娘の体調を気遣っていることを明かした。写真には、ご飯やスープ、目玉焼き、ソーセージ、果物などが並んだ食事が写っており、続く投稿では「超簡単」という小松菜の和え物のレシピも紹介している。
この投稿にネット上では「野菜とフルーツがたっぷり」「栄養満点」「愛情感じる」「朝から品数多い」「丁寧な暮らしで素敵」「美味しそうで食べたい」「娘さん幸せ者だね」「参考になります」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
