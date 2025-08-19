東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ホライズンベイ・レストラン」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：2,840円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」

パンプキンクリームスープハンバーグ、デミグラスオニオンソースパンまたはライスマロンムースとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ホライズンベイ・レストラン」で販売される「スペシャルセット」

ハンバーグは表面を香ばしく焼き上げたマッシュポテトと、キノコやレンコンをトッピング。

深みのある味わいが魅力の一皿です。

パンプキンクリームスープには、バルサミコの風味がきいたスウィートポテトをトッピングし、コクのある仕上がりに。

デザートは、マロンムースとチョコのケーキに紫イモのソースを添えて、秋の味覚を贅沢に楽しめます。

秋らしい深みのある味わいが魅力！

東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

