深みのある味わいが魅力！東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ホライズンベイ・レストラン」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：2,840円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」パンプキンクリームスープハンバーグ、デミグラスオニオンソースパンまたはライスマロンムースとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「ホライズンベイ・レストラン」で販売される「スペシャルセット」
ハンバーグは表面を香ばしく焼き上げたマッシュポテトと、キノコやレンコンをトッピング。
深みのある味わいが魅力の一皿です。
パンプキンクリームスープには、バルサミコの風味がきいたスウィートポテトをトッピングし、コクのある仕上がりに。
デザートは、マロンムースとチョコのケーキに紫イモのソースを添えて、秋の味覚を贅沢に楽しめます。
秋らしい深みのある味わいが魅力！
東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。
