川崎「松の樹」の汁なし担々麺が家で味わえる！元「dancyu」編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ
食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。
植野さんが紹介するのは「汁なし担々麺」。
川崎にある中国料理店「松の樹」を訪れ、混ぜるほどに旨味が深まる店自慢の一品を紹介。本場中国で味を研究し、先代の思いを受け継ぐ2代目店主の思いにも迫る。
川崎で辛旨の本格四川料理！
植野さんがやってきたのは川崎駅。駅前には巨大ショッピングセンターのラゾーナ川崎、路地に入れば昭和の香りが残る「仲見世通り商店街」があり、新しさと懐かしさが交差する街だ。
本格四川料理を手頃な値段で食べることができる中国料理店「松の樹」は、1階と地下1階、2フロアからなる店で、テーブル席が充実している。
厨房で腕を振るうのが、2代目店主の宮本竜太さん。年に数回は必ず中国を訪れ、現地の味の研究を行っているという。「川崎で辛旨の中華を味わうならここ！」とも言われる四川料理の名店だ。
“料理の鉄人”の陳健一に憧れて
四川料理を作り始めたきっかけを宮本さんは、テレビ番組だったと語る。
「『料理の鉄人』という番組を見て、陳健一さんがかっこ良くて、決めた。迷いはありませんでした」
その後、調理師学校を卒業した宮本さんは、川崎の中国料理店に就職。その店で、「松の樹」の初代・矢野茂さんと出会う。宮本さんが修業を始めて4年ほど経った頃、矢野さんの店の開店に合わせてついて行く事を決意。そこで宮本さんは必死に矢野さんの料理を学んだという。
しかし、矢野さんは2022年に他界。矢野さんの思いを受け継ぎ、宮本さんは2代目になった。
「やっと先代のカラーも残しながら、自分のカラーも出していけるようになってきて、お客さんに『美味しいよ』と言われるようになってきた。今はそれが楽しみ」
植野さんに「今もし先代がご健在だったら、何と言うと思いますか？」と聞かれると、間髪入れずに「喜んでくれていると思います」と答えた。四川料理の道を追求し、宮本さんは今日も厨房に立つ。
本日のお目当ては、松の樹の「汁なし坦々麺」。
一口食べた植野さんは「辛さと酸味とバランスが良い、すーっと全体的に美味しさが広がる」と感動していた。
松の樹「汁なし坦々麺」のレシピを紹介する。
「汁なし坦々麺」のレシピ
■材料（1人分）
［山椒油（10g 使用）］
粉山椒…50g
長ねぎ（青い部分）…1本
しょうがの皮…3枚
サラダ油…120g
［肉そぼろ］
豚ひき肉…60g
料理酒…大さじ1
しょう油…大さじ1
甜麺醤…小さじ1
サラダ油…小さじ1
［その他の材料］
鶏がらスープ…20g
穀物酢…10g
中国黒酢…10g
ザーサイ（みじん切り）…15g
豆豉（刻んでおく）…1g
しょう油…10g
ラー油…20g
長ねぎ（みじん切り）…適量
中華麺（生/細麺）…150g
肉そぼろ…30g
松の実…適量
小松菜（ゆでておく）…適量
粉山椒…小さじ2
■作り方
（1）［山椒油を作る］油にねぎ・しょうがの皮を入れて、強火で熱する。
（2）しめらせた粉山椒に熱した油をかける。
（3）混ぜて、一晩寝かせたら、こしておく。
（4）［肉そぼろを作る］フライパンでサラダ油を熱し、ひき肉を炒める。
（5）火が通ったら、料理油・しょうゆ・甜麺醤を入れ、水けがとぶまで炒める。
（6）丼に鶏がらスープ・穀物酢・黒酢・ザーサイ・豆豉・山椒油・しょう油・ラー油・ねぎを入れる。
（7）沸騰した湯で麺をゆでる。
（8）ゆであがったら水でぬめりを取る。
（9）再び湯に入れて、サッと温める。
（10）調味料が入った器に麺を入れて、軽くあえる。
（11）盛りつけ用の丼に移し、ひき肉・松の実・小松菜・粉山椒をのせて完成。
◾️ポイント・コツ
※ヤーツァイ・山椒油の代わりにザーサイ、手作り山椒油を使用。豆豉はスーパーなどでも手に入るが、代用する場合は、（1）納豆を流水でぬめりを取り、ざるにきる。（2）平な皿に移し、ラップなしで冷蔵庫2日間寝かす。
※青菜は小松菜の代わりにチンゲンサイでもよい。