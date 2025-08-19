川崎「松の樹」の汁なし担々麺が家で味わえる！元「dancyu」編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



植野さんが紹介するのは「汁なし担々麺」。



川崎にある中国料理店「松の樹」を訪れ、混ぜるほどに旨味が深まる店自慢の一品を紹介。本場中国で味を研究し、先代の思いを受け継ぐ2代目店主の思いにも迫る。

川崎で辛旨の本格四川料理！

植野さんがやってきたのは川崎駅。駅前には巨大ショッピングセンターのラゾーナ川崎、路地に入れば昭和の香りが残る「仲見世通り商店街」があり、新しさと懐かしさが交差する街だ。

本格四川料理を手頃な値段で食べることができる中国料理店「松の樹」は、1階と地下1階、2フロアからなる店で、テーブル席が充実している。

厨房で腕を振るうのが、2代目店主の宮本竜太さん。年に数回は必ず中国を訪れ、現地の味の研究を行っているという。「川崎で辛旨の中華を味わうならここ！」とも言われる四川料理の名店だ。

“料理の鉄人”の陳健一に憧れて

四川料理を作り始めたきっかけを宮本さんは、テレビ番組だったと語る。

「『料理の鉄人』という番組を見て、陳健一さんがかっこ良くて、決めた。迷いはありませんでした」

その後、調理師学校を卒業した宮本さんは、川崎の中国料理店に就職。その店で、「松の樹」の初代・矢野茂さんと出会う。宮本さんが修業を始めて4年ほど経った頃、矢野さんの店の開店に合わせてついて行く事を決意。そこで宮本さんは必死に矢野さんの料理を学んだという。

しかし、矢野さんは2022年に他界。矢野さんの思いを受け継ぎ、宮本さんは2代目になった。

「やっと先代のカラーも残しながら、自分のカラーも出していけるようになってきて、お客さんに『美味しいよ』と言われるようになってきた。今はそれが楽しみ」

植野さんに「今もし先代がご健在だったら、何と言うと思いますか？」と聞かれると、間髪入れずに「喜んでくれていると思います」と答えた。四川料理の道を追求し、宮本さんは今日も厨房に立つ。

本日のお目当ては、松の樹の「汁なし坦々麺」。

一口食べた植野さんは「辛さと酸味とバランスが良い、すーっと全体的に美味しさが広がる」と感動していた。

松の樹「汁なし坦々麺」のレシピを紹介する。

「汁なし坦々麺」のレシピ

■材料（1人分）

［山椒油（10g 使用）］

粉山椒…50g

長ねぎ（青い部分）…1本

しょうがの皮…3枚

サラダ油…120g

［肉そぼろ］

豚ひき肉…60g

料理酒…大さじ1

しょう油…大さじ1

甜麺醤…小さじ1

サラダ油…小さじ1

［その他の材料］

鶏がらスープ…20g

穀物酢…10g

中国黒酢…10g

ザーサイ（みじん切り）…15g

豆豉（刻んでおく）…1g

しょう油…10g

ラー油…20g

長ねぎ（みじん切り）…適量

中華麺（生/細麺）…150g

肉そぼろ…30g

松の実…適量

小松菜（ゆでておく）…適量

粉山椒…小さじ2

■作り方

（1）［山椒油を作る］油にねぎ・しょうがの皮を入れて、強火で熱する。

（2）しめらせた粉山椒に熱した油をかける。

（3）混ぜて、一晩寝かせたら、こしておく。

（4）［肉そぼろを作る］フライパンでサラダ油を熱し、ひき肉を炒める。

（5）火が通ったら、料理油・しょうゆ・甜麺醤を入れ、水けがとぶまで炒める。

（6）丼に鶏がらスープ・穀物酢・黒酢・ザーサイ・豆豉・山椒油・しょう油・ラー油・ねぎを入れる。

（7）沸騰した湯で麺をゆでる。

（8）ゆであがったら水でぬめりを取る。

（9）再び湯に入れて、サッと温める。

（10）調味料が入った器に麺を入れて、軽くあえる。

（11）盛りつけ用の丼に移し、ひき肉・松の実・小松菜・粉山椒をのせて完成。

◾️ポイント・コツ

※ヤーツァイ・山椒油の代わりにザーサイ、手作り山椒油を使用。豆豉はスーパーなどでも手に入るが、代用する場合は、（1）納豆を流水でぬめりを取り、ざるにきる。（2）平な皿に移し、ラップなしで冷蔵庫2日間寝かす。

※青菜は小松菜の代わりにチンゲンサイでもよい。