毎日の暮らしが豊かになるかも!? 今みんなにシェアしたい情報がたくさん！【THIS WEEK’S ISSUE】〜雑誌『anan』最新号

今週号はビューティ、ファッションなど様々なジャンルごとに「これいいよ！」なコト・モノをリサーチした、お役立ちの一冊です。

美容は吉田朱里さん、ファッションは俳優の花瀬琴音さんとスタイリストの伊藤信子さん、フードではぼる塾の田辺智加さんが登場。SNSなどでみんなと情報や考え方をシェアし合い、より良い暮らしへアップデートしていくことの醍醐味も伺っています。

また、今号のカバーは3組が登場。いずれも初表紙を飾ります。

通常版表紙は櫻坂46から、二期生の田村保乃さん、藤吉夏鈴さん、森田ひかるさん、守屋麗奈さん、山粼天さん、三期生の的野美青さん、村井優さん、山下瞳月さんの8人。さらに四期生は全員でのグラビアに初挑戦しました。加えてメンバー全員がアンケートで参加。スペシャルフォトカードも付いたファン必見の一冊になっています。

2組目は結成直後から注目を集めるユニット・ROIROM。スペシャルグラビアに加え、ROIROM×マキアージュの特別コラボ企画も見逃せません。

3組目はショートムービー「パペットスンスン」のテレビ放送が始まって話題を呼んでいるスンスン＆ノンノン。彼らが表紙のスペシャルエディション版には特別付録として「どこでも一緒♪ スンスン＆ノンノン とってもFUWAWAシール」が付いています。

It GIRL Specialには櫻坂46四期生・浅井恋乃未さんが、CLOSE UPにはSUPER EIGHTの丸山隆平さん、JO1の白岩瑠姫さんと豪華な面々が登場。ぜひ本誌をチェックしてみてください。（KN）