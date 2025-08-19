夏休み中の山形県内の小学生たちが19日、「1日知事」に任命され、県政や知事の仕事への理解を深めました。



「1日知事」に任命されたのは、県内の小学5年生と6年生・合わせて15人です。参加した子どもたちは、県庁の仕事の説明を受けた後、吉村知事に自分が考える未来の山形を話したり、質問を投げかけたりしました。



参加者「山形新幹線が（故障で）止まった時どう思いましたか？」

吉村知事「大変困ったことになったと思った。大動脈なんですね。それが止まってしまうのは大変なことで、すぐJR東日本に故障の原因を1日も早く突き止めて回復してくださいと要望した」





その後、記者会見を体験しました。質問・知事になったらやってみたいことは？「山形県の良さをたくさん発信して山形の魅力や文化について知ってもらうこと」2人目「他の県から移住してきてもらえるような楽しい山形県にしたいので魅力をたくさん知って伝えたいと思う」参加者「緊張したけど自分が思うより良い山形県を伝えられてよかった」参加者「人口が増えてこれぞ山形県ってなるように山形県を活気強くしていきたい」参加した子どもたちは、知事の仕事や県政について理解を深めていました。