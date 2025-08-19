¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤È½Äê¤À¡×¡Ö´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÄÃæÊË¤¬ÀèÈ¯¤Î¥ê¡¼¥º¤Ë£°¡Ý£±ÇÔÀï¡Ä¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬PKÈ½Äê¤Ë·ãÅÜ¡ÖVAR¤Ê¤é¼è¤ê¾Ã¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¡¢ÅÄÃæÊË¤òÍÊ¤¹¤ë¾º³ÊÁÈ¤Î¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï81Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¤ÎÅÄÃæ¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¤·¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬·è¤á¤Æ84Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¡£ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLeeds Live¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÏÁê¼ê¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï²æ¡¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥º¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿PK¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤È½Äê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£VAR¤Ê¤é¼è¤ê¾Ã¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÈà¡Ê¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¡Ë¤ÎÏÓ¤¬¿ÈÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¥Ï¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¤ÎÏÓ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÏÓ¤¬¿ÈÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ì¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
