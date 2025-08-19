「久々の天使様の降臨だぁぁあ」橋本環奈、謎ポーズショット披露も絶賛の声！ 「清楚な環奈ちゃん」
俳優・橋本環奈さんのマネジャーが運用する公式Instagramは8月19日、投稿を更新。ファッション誌『Ray』10月号（主婦の友社）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】橋本環奈、謎ポーズの雑誌オフショット
ファンからは「久々の天使様の降臨だぁぁあ」「環奈ちゃん美しい」「輝いてるよ」「めっちゃ可愛い！」「花柄似合いますね」「清楚な環奈ちゃん」など、美貌を絶賛する声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「花柄似合いますね」同アカウントは「Ray10月号は8月22日発売です」と告知し、1枚の写真を投稿。同誌の撮影に臨む橋本さんの姿を載せています。橋本さんは、花柄の刺繍が施されたトップスを着用。右手を左のほお、左手を腰の右側に添える独特なポーズを決めています。照明に照らされた白い肌の透明感が印象的です。
表紙では美脚も披露同誌の公式Instagramアカウントは、橋本さんが表紙を務める10月号の表紙を公開。同じ花柄のトップスを着用し、美しい脚も見えています。気になった人は、ぜひ雑誌もチェックしてみてくださいね。
