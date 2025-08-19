ダンスエンターテインメント集団「梅棒」の記念すべき20th公演　ふぉ〜ゆ〜、千葉涼平(w-inds.)、小越勇輝、高橋健介ら豪華ゲストが集結

現在開催中の「EXPO2025 大阪・関西万博」の幕開けを飾るオープニングプログラムの演出・振り付けでも話題となっている人気のダンスエンターテインメント集団「梅棒」。

梅棒は、劇場での自身の主催公演を中⼼に、「嵐」や「AKB48」などのアーティストLIVE 、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』や「NHK紅⽩歌合戦」の映像メディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台などで演出・振り付けを手がける。

そんな梅棒のホームグラウンドである主催公演、梅棒20th Breakdown「FINAL JACKET」が11月〜12月に東京、愛知、大阪で上演決定。併せて、記念すべき20回目の公演に華を添える豪華日替わりゲストも発表された、

3年ぶりとなる梅棒メンバー公演は、絶海の監獄を舞台に繰り広げられる”伝説ジャケット”を巡る、壮⼤で限りなくバカげた⼤冒険。作・総合演出は伊藤今⼈（梅棒）。振り付け・監修は梅棒、 出演は伊藤今⼈、梅澤裕介、鶴野輝⼀、遠⼭晶司、塩野拓⽮、櫻井⻯彦、楢⽊和也、天野⼀輝、野⽥裕貴、多和⽥任益（以上、梅棒）。

今作のキャストは 梅棒メンバーのみとなるが、⽇替わりゲストとして梅棒となじみ深い⾯々が集結する。

既に発表されている、今夏上演された舞台、ふぉ〜ゆ〜 meets 梅棒「Only 1, NOT No.1」での共演による相乗効果が⼤きな話題を呼んだ、ふぉ〜ゆ〜の福⽥悠太、⾠⺒雄⼤、越岡裕貴、松崎祐介の4⼈に加え、これまでの梅棒公演に出演歴がありメンバーとも親交の深い、千葉涼平(w-inds.)、⼩越勇輝、⾼橋健介、⿃越裕貴、滝澤諒の5⼈の出演が決定。それぞれが個性豊かにこのメモリアルな公演を彩ってくれることが期待される。

囚人に扮（ふん）した梅棒メンバーが躍動するメインビジュアルも公開となった。豪華日替わりゲストを迎えて、まさに梅棒の“総力戦”とも言える記念公演が今秋やってくる。

公演は、11⽉8⽇(⼟)〜11⽉24⽇(⽉・祝)東京・サンシャイン劇場、11⽉29⽇(⼟)〜11⽉30⽇(⽇)愛知・ウインクあいち、12⽉5⽇(⾦)〜12⽉7⽇(⽇)大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール。日替わりゲストの出演日など公演の詳細や、チケット料⾦などは、公演特設サイトから。