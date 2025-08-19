将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は7月29日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で第4局の対局を行い、手番の永瀬九段が72手目を封じて指し掛けとした。あす20日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局封じ手の瞬間

シリーズ3連勝中の藤井王位が防衛を決めるか、後がない永瀬九段が踏ん張るか。大注目の一局は、永瀬九段の先手で角換わりの戦型となった。

最先端の将棋で永瀬九段の研究と藤井王位の正確な指し手が激突しているが、1日目の午前11時30分頃に対局室内で音声トラブルが発生。対局室隣の音響設備の受信機が館外の電波を受信してしまい、音声がスピーカーから対局室内に流れたため、対局は即時中断の措置が取られた。原因究明と対策のため、対局者は早めに昼食休憩に入り、午後1時30分に対局が再開された。

ABEMAの「SHOGI AI」での数字には大きな差はないものの、対局は永瀬九段の研究範囲とも見られており、持ち時間はほとんど消費せずに進行している。中継には現地で副立会を務める稲葉陽八段（37）が出演。「藤井王位の角成りや桂成りは少し意外だった。お互い大駒が存分に働いているという感じでもないので、一気に激しく攻めつぶすというよりは、もう少しジリジリしたような将棋になりそう」と印象を語っていた。

午後6時に封じ手の定刻を迎えたが、手番の永瀬九段は直後に離席。再び盤の前に座ると、真剣な表情で盤を睨んで考慮を続けていた。定刻から8分後に封じる意志を示して指し掛けとなった。72手目に使った時間は18分。

激戦が見込まれる2日目の戦いで、先に抜け出すのはどちらか。第4局はあす20日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太王位 3時間40分（消費4時間20分）

永瀬拓矢九段 5時間47分（消費2時間13分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）