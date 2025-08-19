¥Þ¥À¥ËÇÞ²ð¤Î´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡¡¹ñÆâ´µ¼Ô¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï27¡ó¡¡¸üÏ«¾Ê¡ÖÁð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÏÄ¹Âµ¡¢Ä¹¥º¥Ü¥ó¤ÎÃåÍÑ¤ò¡×
¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¡ÖSFTS¡×¤Îº£Ç¯¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¤ª¤È¤È¤·¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSFTS¡á½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡×¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ä¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢È¯Ç®¤ä¤»¤¡¢¤ª¤¦ÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î´µ¼Ô¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï27¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡ÖSFTS¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤Î134¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ë135¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖSFTS¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤â½é¤á¤Æ´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60Âå°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¸¤¤äÇ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬Â¿¤¯À¸Â©¤¹¤ëÁð¤ÎÌÐ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Âµ¡¢Ä¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
