けさ、山形県鶴岡市の中心部でクマが目撃されました。現在も市街地に潜んでいる可能性があり、警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】近くでふんと思われる物も...鶴岡市の中心部でクマ目撃 現在も市街地に潜んでいる可能性（山形）

「クマの侵入を防ぐため玄関、窓、車庫などの戸締りをお願いします」

警察によりますときょう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人が目撃しました。

クマは１頭で体長は７０センチほど。午前７時２０分ごろには鶴岡公園近くの鶴岡工業高校の正門付近でもクマが目撃されました。

いずれも同じ個体とみられ、今のところ人や物への被害は確認されていません。

警察によりますとクマは目撃された場所から移動したとみられますが、現在も市街地に潜んでいる可能性があるということです。

■近くでふんと思われるものも...

関連は不明ですが、近くでクマのふんと思われる物が見つかっています。

きょう、鶴岡公園の９か所の入り口には注意を促す看板が設置されたほか、市と警察がパトロールを行い、クマを見つけた際は、速やかに市や警察に通報するよう呼びかけています。

また警察は、家庭菜園などをしている人にもクマが出没する可能性があるため十分注意するよう呼びかけています。