

「うたコン」ふるさとを想う歌キービジュアル

８月26日（午後7時57分〜8時42分）放送のNHK「うたコン」は、「ふるさとを想う歌」をテーマに、全国津々浦々の懐かしい情景が浮かぶ名曲を届ける。

幕開けは、被災地の復興への願いを込めた石川さゆりの「能登半島」。続いて三山ひろしは地元高知県のご当地ソング「南国土佐を後にして」を、よさこい踊りを取り入れたSPバージョンで披露する。さらに井上芳雄は、同郷のアーティスト・井上陽水の「少年時代」を、森高千里は栃木県足利市が舞台の「渡良瀬橋」を歌う。そして「プレイバック紅白」コーナーでは1981年を特集し、このとき初出場を果たした松村和子が「帰ってこいよ」を熱唱する。さらに、真田ナオキ・石川さゆり・M!LK・＝LOVEの話題曲も。

そして、９月29日放送開始の連続テレビ小説「ばけばけ」を大特集。人気デュオ・ハンバート ハンバートが、主題歌「笑ったり転んだり」を初披露する。さらに、「ばけばけ」のヒロイン・松野トキ役の高石あかりと、トキの夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウがゲストとして出演し、見どころを語る。

「うたコン」放送予定

8月26日（火） 後7時57分〜8時42分（全国放送）※NHKプラスでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）。※NHK大阪ホール（大阪市）から生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：＝LOVE 石川さゆり 井上芳雄 真田ナオキ ハンバート ハンバート 松村和子

三山ひろし M!LK 森高千里ゲスト：高石あかり トミー・バストウ（2025 年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」キャスト）■曲目「能登半島」 石川さゆり「南国土佐を後にして〜よさこいＳＰ〜」 三山ひろし w/M!LK・夢源風人「帰ってこいよ」 松村和子「少年時代」 井上芳雄 （原曲：井上陽水）「渡良瀬橋」 森高千里「笑ったり転んだり」 ハンバート ハンバート「Ｎｉｎａ」 真田ナオキ「棉の花」 石川さゆり「イイじゃん」 M!LK「とくベチュ、して」 ＝LOVE