JOY、「長い芸能生活と人生経験を持つ先生」との会食を報告 笑顔の2ショットに「とても貴重なお時間でございましたね」「素敵な写真」
タレントのJOY（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。歌手・タレントの堺正章（79）と食事をしたことを報告し、2ショット写真を披露した。
【写真】「長い芸能生活と人生経験を持つ先生」堺正章との2ショットを披露したJOY
JOYは「堺先生とお食事へ！長い芸能生活と人生経験を持つ先生との会話には学びや大切な事が沢山詰まっています。この日も素晴らしい時間になりました！感謝です」とつづり、堺と笑顔で並んだ2ショット写真をアップ。
この投稿にファンからは「素敵な写真です」「堺氏…経験豊富で長くご活躍され尊敬する堺氏とJOYさんご会食でとても貴重なお時間でございましたね」「大御所さんと」などのコメントが寄せられている。
