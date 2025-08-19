玉森裕太、『フィガロジャポン』クールな眼差しの表紙解禁 仲里依紗はファーコートをゴージャスに着こなす
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、20日発売の雑誌『フィガロジャポン』10月号増刊で表紙を務める。また、通常版は俳優・仲里依紗が表紙に起用されている。
【通常版表紙】真っ赤な衣装で…さすがのオーラをはなつ仲里依紗
2種類のカバー展開となる「ファッションはドラマだ！」をテーマにした今号では赤をバックにモノトーンのシャツとジャケットを着こなした玉森がクールな眼差しを浮かべる。また、仲は真っ赤なファーコートをドレッシーに身にまとったカットが採用された。
ファーや柄もの、華やかなアクセサリー、ドレスアップが楽しい今秋のトレンドから真っ先に手に入れたい靴＆バッグまで、着飾ることを堪能するためのファッション特集を展開する。中面では「仲里依紗、バレンシアガとクラシック。」「FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.57 玉森裕太、赤裸々な男。」も掲載される。
