将棋の藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑む第６６期王位戦七番勝負第４局が１９日、福岡・宗像市の「宗像ユリックス」で行われ、対局中に無関係の音声が対局室に流れるトラブルが起きたが、７１手目で封じ手となり、１日目を終えた。

開始は午前９時。第３局まで３連勝し、６期連続の戴冠へと王手をかけている先手の藤井が飛車先を突いた。後手・永瀬の５２手目までスムーズに流れ、５３手目の着手は９時５８分。藤井は１０時のおやつを経て１０時２６分に再び着座した。だが考慮が既に９６分を越えていた１１時３５分頃に、異例のトラブルが起きた。

天井のスピーカーから複数の男女の音声が流れてきたのだ。ＡＢＥＭＡの中継からは「いやいや…」「…ないです」「ガラスをつくってるつもりなんで…」などと聞き取れた。けげんな表情の藤井が天井を見上げ、永瀬とともに記録員の斎藤光寿三段に「すみません…」と対局中断を促した。この直後に時計は止められたようだ。

１１時４２分頃、斎藤記録員が対局場に戻り「関係者が設備の確認に向かっているそうなので、しばらくお待ちください」と両者に伝えた。立会人の中田功八段が「昼食休憩、１２時からだっけ？」と確認すると、斎藤記録員は「１２時からです」と答えたが、藤井が「１２時半です」と助け舟を出した。

すると中田立会人が以下のように述べた。「私からの提案としたら（早めの）休憩扱いにして、再開の時間をしっかり決めて、その間に協議してもらう方がいいかもしれません。希望的観測を話すのはおかしいですけど」とスピーカーの不調が解決するために費やす時間も念頭に置き、昼食休憩の終わる午後１時３０分に対局再開すべきとジャッジした。

日本将棋連盟および藤井奈々女流初段によれば、対局場に流れた音声は、解説など盤上の差し手に関する内容ではないとのこと。そのため対局を再開することができた。原因は、対局室隣にある音響設備の受信機が館外の電波を受信してしまい、音声がスピーカーから流れてしまったことだという。このトラブルを受けて、館内全てのスピーカーの電源を切って対応した。

中田立会人は「確認のため待たされる時間は負担になると思います。二度と起こってはならないことなので（原因究明と対策は）徹底的にやった方がいいと思います」と怒気を含めて話した。それでも藤井、永瀬は泰然。両者は長い休憩を終えて対局場に戻った。実質の考慮時間が２１４分（記録上は９９分）に達した藤井は、５３手目に７筋で歩を成って相手桂を取った。