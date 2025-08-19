¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿40ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¥Ï¡¼¥È¿Ô¤¯¤·á¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Êì¤Á¤ã¤óµï¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Íü²Ú¤Á¤ã¤ó¡ª¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡ª¡×
¡ÖÄ¶¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú(40)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£à¥Ï¡¼¥È¿Ô¤¯¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤éÄ¶¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢º°ÃÏ¤ËÇò¤¯ºÙ¤«¤¤¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏµîÇ¯Çã¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡¥Ô¥¢¥¹¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤ë¤È¼«»£¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¤È¤«µï¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡¼¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¼«»£¤ê¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Íü²Ú¤Á¤ã¤ó¡ª¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2000Ç¯¤Ë4´üÀ¸¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¤â¡¢05Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Ç¯¤Ë¤ËÅö»þÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî¾åÎ¼Ëá¤µ¤ó(38)=Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô½Ð¿È=¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£