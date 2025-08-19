¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥ºGX¡×¤è¤ê¡Ö¹ßÍë¹Ä¥Ï¥â¥ó¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£8·î22Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡ADK¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¹ßÍë¹Ä¥Ï¥â¥ó¡×¤ò8·î22Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯4·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï37,400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥ºGX¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»°¸¸Ëâ¤Î°ìÂÎ¡Ö¹ßÍë¹Ä¥Ï¥â¥ó¡×¤ò¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âè1ÃÆ¡Ö¿À±ê¹Ä¥¦¥ê¥¢¡×¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¡¦½Å¸ü´¶¤È¤â¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÁ´¹âÌó350㎜¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µðÂç¤ÊÍã¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿åÌÌ©¤Ê¶ÚÁ¡°Ý¤ÎÂ¤·Á¡¢³»¤Î¤è¤¦¤Ë·øÏ´¤Ê¹ü³Ê¹½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ¿À¡¹¤·¤µ¤ò½É¤¹Æ¬Éô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤É¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¸«±þ¤¨È´·²¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÍã¤ÈÈø¤¬¡¢º£¤Ë¤âÍëÌÄ¤ò¹ì¤«¤»¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Á¤½¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤·Á¤Ï¡Ö¿À±ê¹Ä¥¦¥ê¥¢¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶·¿»Õ¡¦Æ½Ìî¥¹¥¹¥»á¡¢ºÌ¿§»Õ¡¦¥ª¥¿¥±¥ó¤·¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖKAIBA CORPORATION STORE¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¼·ÀºÌç¤Î¸°¡×¥Á¥ãー¥à¡Ê´ÝÆ£Î¼¡¿»°ÂôÂçÃÏVer.¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¿À±ê¹Ä¥¦¥ê¥¢¡×¤ÎºÆ¼õÃí¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ßÍë¹Ä¥Ï¥â¥ó
Í½Ìó´ü´Ö ¡§8·î22Æü～9·î30Æü
È¯ÇäÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë ¡§ 2026Ç¯4·î²¼½Ü
²Á³Ê¡§37,400±ß
ÁÇºà¡§PVC/ABS
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Á´¹âÌó350㎜¡Ê W420¡ßH350¡ßD330㎜/ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°¡Ë
¸¶·¿ ¡§Æ½Ìî¥¹¥¹¥
ºÌ¿§ ¡§¥ª¥¿¥±¥ó
¥áー¥«ーÌ¾¡§ADK¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¥º
¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¼ç¤Ë¥Ç¥£¥Æー¥ëÌÌ¤Ç¤Î¾ðÊóÎÌ¤Î·Ñ¤®Â¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ÎÄÉ²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥â¥ó¤Î¹ü¹ü¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä±Ô¤¤ÄÞ¤ä¥È¥²¤ÎÉ½¸½¤òÂ¤·Á¤È¤·¤ÆÇ¡²¿¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËÌ¥¤»¤ë¤«»î¹Ôºø¸í¤·¡¢Î©ÂÎÊª¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥â¥ó¤Î²«¶â¤òÅ»¤Ã¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ÈÄìÃÎ¤ì¤Ì°Ç¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°¸¸Ëâ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¦¥ê¥¢¤Ë°ú¤Â³¤¥Ï¥â¥ó¤âºÌ¿§Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â¿§¤Ç¤¹¤È¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¤ä¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ËÀ®¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥â¥ó¤Ï»°¸¸Ëâ¡¢¥Òー¥ë¥¥ã¥é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Àー¥¯¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤ëÍÍ°Õ¼±¤·¤Æ¿§¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ¿§(¥¸¥§ー¥É)¤ÏÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¥«¥éー¥â¥¸¥å¥ìー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤ò°ìÉô¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ò¶¯Ä´¤·¥Ï¥â¥ó¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬½Ð¤ëÍÍ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Æ¿§¤â¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤È¹õ·Ï¤Î2¿§¤ò»È¤¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¿§Ì£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©¤Ï¥°¥êー¥ó·Ï¤Î¥Ñー¥ë¤ò¥ªー¥Ðー¥³ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ç¿§¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ Â¤·Á¡¦ÅÉÁõ¡¦¥Ü¥ê¥åー¥à¶¦¤ËºÇ¾åµé¤Î¥Ï¥â¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI