TVドラマシリーズ「緊急取調室」（テレビ朝日系）の公式インスタグラムは、ドラマの主演で、8月8日に誕生日を迎えた女優の天海祐希さん（58）へのバースデーサプライズ動画を公開した。プレゼントをもらった天海さんの思いやりいっぱいの"神対応"がネット上で話題となっている。



【写真】ケーキに顔を寄せ…めっちゃいい笑顔（実際の写真）

同アカウントは、「天海さんのお誕生日祝いにサプライズで用意しました」と投稿し、天海さんにサプライズでバースデーケーキを贈る動画をアップ。



スタッフに案内され部屋に入ってきた天海さんは、開封前の巨大な箱を前に「ありがとうございます…デカくない？」と少々警戒気味。



ふたを開け、箱の中から巨大なケーキが現れると、第一声は「作るの大変だったでしょ」。準備を進めたスタッフやケーキの作り手を真っ先に労った。



さらに、自身や共演者を模した立体的なデコレーションに目を丸くし、「浮き出てるじゃん」と感心しきり。ケーキをぐるりと囲む出演者の装飾をじっくり眺めながら、「これちょっとみんなに見せてあげたい」と共演者らと驚きを分かち合いたい様子を見せた。



最後には再び「ありがとうございます」とスタッフらに深々とお辞儀した。



ネット上では、ケーキの作り手をはじめ、ドラマの共演者やスタッフらを思いやる天海さんの態度に感心した人が多かったようで、「作るの大変だったでしょの一言に天海さんの人間性が出てる」「天海さんの思いやりのあるところ大好きです」「謙虚な姿勢とか本当に好き」「愛されてるぅ天海さん」「素敵 天海祐希様の人柄ですね」「いつも周りの方々への感謝と気遣いを大切にされている天海さん、本当に素敵」などのコメントがあった。



同ドラマは第5シーズンが10月から、またシリーズ完結編となる劇場版が12月26日公開予定。