ÀÐÇËÁíÍý¤Ï19Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½810²¯±ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÐÇËÁíÍý¤È¥²¥¤¥Ä»á¤Î²ñÃÌ¤ÏÁíÍý´±Å¡¤Ç¤ª¤è¤½30Ê¬´Ö¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¢§¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¤ä¡¢¢§ÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡áGavi¥ï¥¯¥Á¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ±ÀÊ¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤«¤éGavi¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç5.5²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½810²¯±ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«ITÂç¼ê¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢ÉÏº¤¤ä´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿»üÁ±ÃÄÂÎ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«¤é¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î»ñ»º¤ò±ç½õ¤ËÅê¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£