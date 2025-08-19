いま、収穫が最盛期を迎えているモモ。その収穫体験がインバウンドのツアー客に人気があるということで、天童市の観光果樹園を取材しました。



天童市の仲野観光果樹園です。8月からモモの収穫体験が始まり、9月上旬までの1か月間で「川中島白桃」や「あかつき」など、10種類以上の「モモ狩り」が体験できます。その「モモ狩り」が近年、インバウンドのツアー客から人気を集めていると言います。





仲野観光果樹園 仲野大輔社長「いま毎日バスで1台～3台、台湾からの客が来ている。50人から100人程度」この時期は、東北の夏祭りに合わせ、山形のフルーツ狩りがツアーに組み込まれていて9割以上が台湾から訪れるということです。19日も台湾のツアー客およそ50人がバス2台で訪れ、「モモ狩り」を楽しみました。いま、収穫が体験できるのは、甘くて果汁が多い「まどか」という品種。台湾から「うまいすごく甘い」台湾から「日本のモモを台湾で食べたらすごく高い。日本に来たら日本の果物を食べたい」「台湾のモモと比べてどう？」台湾から「山形のモモは香りが良くて甘い」そして、モモといっしょに記念撮影。「何個食べた？」台湾から「4個」台湾から「台湾は収穫体験があまりない。自分で収穫してそのまま食べるのが1番いい」仲野観光果樹園仲野大輔社長「うれしい。山形はフルーツがおいしいので海外にも通用するという気持ちになる」仲野観光果樹園では、英語と中国語入りのパンフレットを作成。6月のサクランボ狩りから秋のリンゴ狩りまで、シーズン通して5000人のインバウンドのツアー客を見込んでいるということです。