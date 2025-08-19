宇多田ヒカル「Mine or Yours」アナログレコード盤ジャケット写真

宇多田ヒカルが5月2日に配信リリースした最新曲「Mine or Yours」のアナログレコード盤の発売が決定した。完全生産限定盤として11月26日に発売される。価格は4,180円。

5月にリリースされ、綾鷹のCMソングに起用、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどで大きな話題となった最新曲。『君ん家か、僕ん家か』―そんな意味がタイトルに込められた楽曲となっている。

アナログレコード盤には、未発表のRemix楽曲3種に加え、オリジナルの音源も収録予定。リミキサーの情報は、追って発表される。

「前作『Electricity Remixes』の際は、Karen Nyame KG・Arca・saluteという海外で活躍するプロデューサーが手掛けクラブシーンやダンスミュージックファンからも大きな反響を得た、Remixes。今回はどんなコラボレーションなのか、続報にご期待ください」とのこと。

購入特典として全国共通特典ではオリジナルノート、Amazonではメガジャケが付属する。