1軍に合流した今宮（撮影・栗木一考）

笑顔を見せる上沢（撮影・栗木一考）
打撃練習する今宮（撮影・栗木一考）
西武・甲斐野（右）と話す牧原大（撮影・栗木一考）
西武戦に先発した大関（撮影・栗木一考）

 

１回無死、中前打を放つ周東（撮影・佐藤雄太朗）

 

 

１回２死二塁、一塁への当たりで懸命に足を伸ばす中村（右）（撮影・佐藤雄太朗）

 

１回１死二塁、右前適時打を放つ近藤（撮影・佐藤雄太朗）
１回無死一塁、二盗を決める周東（撮影・佐藤雄太朗）
２回２死一、二塁、中前適時打を放つ柳町（撮影・佐藤雄太朗）
２回２死一、三塁、左翼線に適時打を放つ山川（撮影・佐藤雄太朗）
３回無死一塁、投前犠打を決める今宮（撮影・佐藤雄太朗）
２回２死一、二塁、柳町は中前適時打を放つ（撮影・栗木一考）
３回１死三塁、中犠飛を放つ嶺井（撮影・佐藤雄太朗）
３回１死三塁、嶺井の犠飛で生還する牧原大（撮影・栗木一考）
５回無死一、二塁、西武・滝沢の送りバントの投邪飛を捕球し、併殺を奪う大関（撮影・佐藤雄太朗）
６回無死、西武・ネビンの打球を好捕する野村（撮影・栗木一考）

 