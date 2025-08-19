ニューストップ > スポーツニュース > 【8.19ソフトバンクー西武戦ハイライト】 【8.19ソフトバンクー西武戦ハイライト】 【8.19ソフトバンクー西武戦ハイライト】 2025年8月19日 20時15分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全17枚) １軍に合流した今宮（撮影・栗木一考）１軍に合流した今宮（撮影・栗木一考）笑顔を見せる上沢（撮影・栗木一考）打撃練習する今宮（撮影・栗木一考）西武・甲斐野（右）と話す牧原大（撮影・栗木一考）西武戦に先発した大関（撮影・栗木一考） １回無死、中前打を放つ周東（撮影・佐藤雄太朗） １回２死二塁、一塁への当たりで懸命に足を伸ばす中村（右）（撮影・佐藤雄太朗） １回１死二塁、右前適時打を放つ近藤（撮影・佐藤雄太朗）１回無死一塁、二盗を決める周東（撮影・佐藤雄太朗）２回２死一、二塁、中前適時打を放つ柳町（撮影・佐藤雄太朗）２回２死一、三塁、左翼線に適時打を放つ山川（撮影・佐藤雄太朗）３回無死一塁、投前犠打を決める今宮（撮影・佐藤雄太朗）２回２死一、二塁、柳町は中前適時打を放つ（撮影・栗木一考）３回１死三塁、中犠飛を放つ嶺井（撮影・佐藤雄太朗）３回１死三塁、嶺井の犠飛で生還する牧原大（撮影・栗木一考）５回無死一、二塁、西武・滝沢の送りバントの投邪飛を捕球し、併殺を奪う大関（撮影・佐藤雄太朗） ６回無死、西武・ネビンの打球を好捕する野村（撮影・栗木一考） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 約2カ月ぶり1軍復帰のソフトバンク今宮健太 「7番遊撃」で即スタメン 「緊張します。流れ崩さないように」ソフトバンク今宮健太が2カ月ぶり出場選手登録 「今日はスタメンです」2カ月ぶり1軍復帰の今宮健太、ソフトバンク小久保監督が先発起用明言「危機感もあるでしょうから」