秋田市と秋田県ドローン協会が災害時の協力に関する協定を結びました。



協会は災害が発生した際、ドローンとともに操縦士を派遣して、行方不明者の捜索や孤立した地域への物資の輸送を担います。



秋田市と協定を結んだのは、今年4月に発足した一般社団法人「秋田県ドローン協会」です。



小型無人機 ドローンは、災害発生時、危険な場所や狭い場所での行方不明者の捜索などで活用が進んでいます。





秋田県ドローン協会では、様々な大きさや機能のドローン14台を持っていて、54人の操縦士が所属しています。災害が発生した際、秋田市の要請を受ければドローンとともに操縦士を派遣して、行方不明者の捜索や孤立した地域への物資の輸送などを担います。秋田県ドローン協会 金森昌亮代表理事「孤立したり、そういったところで、我々が先陣を切って、どのような状況になっているか、被害状況だとかをしっかりとお伝えして、二次被害・三次被害、こういったものが防げるように、我々が活動していけたらなと思っております」沼谷市長「随時進歩をしていく技術をどんどん取り入れていただきながら、本市のこういった災害対応、人命救助、こういったものにもこれからもお力添えいただければ本当にありがたいというふうに思っております」秋田県ドローン協会が自治体と協定を結ぶのは今回が初めてで、今後、県内のほかの市町村とも協定を結んだり災害対応訓練を行ったりして連携を深めることにしています。