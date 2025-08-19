ロングコートダディ兎、今後の目標は「釣り堀を経営したい」 堂前「プロ野球選手になりたい」
お笑いコンビ・ロングコートダディ（堂前透、兎）が19日、東京・水道橋のIMM THEATERで行われた『東京グランド花月』初日公演後囲み取材に出席。報道陣から今後の目標について向けられると、らしさ全開の回答で笑わせた。
【写真】明るい笑顔！グランド花月おなじみの酒井藍＆島田珠代
まずは、兎が「ずっと持っているのは、いずれは釣り堀を経営したいので、そちらの方は変わらないです。自分の一番好きな釣り堀を…」と淡々とコメント。「お笑いはけっこう早めに、いいものにして、大切なものにして、新しく始めたいのが釣り堀」とぶち上げた。
一方の堂前も「僕はプロ野球選手になりたい。そこでお笑いもしたいですね。ノーアウト1塁3塁で、2塁にけん制とかしたい」とひょうひょうと口にしていた。
大阪の“笑いの殿堂”なんばグランド花月で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間。豪華なラインナップで、最高の寄席を開催する。
そのほか、酒井藍、島田珠代、バッテリィズ（エース、寺家）出席。同公演は、24日まで行われる。
