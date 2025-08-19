本田真凜、“ナチュラル笑顔”で「はいちーず」 ファン熱狂「すきーーーーー」「1000%美人」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が18日、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日である21日に発売する、1st写真集『MARIN』（講談社）のオフショットを公開した。
【写真あり】“ナチュラル笑顔”がかわいい！ファンもん絶の本田真凜
今作は「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し、選んだ台湾の都市、台中＆高雄で撮影。リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジックなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つデスティネーションとなっている。
本田は「はいちーず（カメラの絵文字）」とつづり、写真集のオフショットを公開。レトロな雰囲気の場所で、カメラを構える写真を投稿し、「発売まで後3日!!!」とカウントダウンした。
この投稿には「ナチュラルでかわいい！」「かわいいすぎ！」「すきーーーーー」「真凜ちゃんカメラに映されたい」「1000%美人」といった声が寄せられている。
