『りぼん』6作品のアイテムが「3COINS」に登場 表紙デザインのポーチなど全92アイテム
雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを9月6日より、全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。
【写真】懐かしのイラストがずらり…商品ラインナップ
今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場。『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』のグッズが発売される。
全92アイテムのラインナップは、あの日、あの時のときめきがよみがえるアイテムばかり。『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、胸が高鳴ること間違いなし。
発売日の6日は、購入希望の来客者に対して事前抽選を行う。詳しくは特設サイトにて。
【商品ラインナップ】
・BOOK型メモセット（6種／各330円）・BOOK型エコバッグ（6種／各1100円）・PVCクリアポーチ（6種／各330円）・ポケットティッシュ（6種／各330円）・缶入りステッカー（6種／各330円）・マスキングテープ（6種／各330円）・トートバッグ（6種／各880円）・ポーチ（6種／各660円）・ストックBAG（6種／各550円）・マグカップ（6種／各770円）・ツイルポーチ（2種／各330円）・ミニトートキーホルダー（2種／各330円）・二つ折り財布（2種／各330円）・ブリキ小物入れ（2種／各880円）・貯金箱（2種／各550円）・ペンケース（2種／各550円）・レターセット（2種／各330円）・ペーパーファイル（2種／各330円）・付箋セット（2種／各330円）・ペーパーBAG2枚セット（6種／各330円）・スペシャルBOX（6種／各2750円）
《ランダムアイテム》・ミニ巾着（330円）※全6種 ・マグネット（330円）※全12種
