『おそ松さん』暑さにバテた一松＆肩を貸すチョロ松の描き下ろしBlu-ray第2巻ジャケット公開 2つのSNS企画も決定
テレ東ほかにて放送中のテレビアニメ『おそ松さん』第4期（毎週火曜 深0：00）から、10月29日に発売されるBlu-ray第2巻のジャケット描きおろしビジュアルが公開された。あわせて、放送を盛り上げる公式SNS企画として、6つ子の絵日記、「おそ松さん検定・超上級」の実施が決定した。
【写真】第4期放送記念イベントに登壇した櫻井孝宏ら『おそ松さん』キャスト
Blu-ray第2巻は、第1巻のおそ松＆カラ松の2ショットに続き、キャラクターデザイン安彦英二氏の描きおろしによる三男・チョロ松と四男・一松の2ショット。暑さでバテている一松に、チョロ松が肩を貸して支えている様子が描かれており、シリーズ初となる“夏放送”を象徴するような、夏らしい1枚に仕上がっている。
本編第4話「縁日」〜第6話「扇風機とタイムマシン」が収録されているほか、第4話の6つ子キャストオーディオコメンタリー（出演：櫻井孝宏／中村悠一／小野大輔）を収録。キャストによる収録裏話と共に本編が楽しめる。
SNS企画第1弾は、6つ子による「松野家6つ子絵日記」。6つ子がこの夏をどのように過ごしているのか、思い思いに書きつづった日記が、本日のトド松の絵日記を皮切りに、毎週火曜日に公式Xで公開される。
そして21日からは、「おそ松さん検定・超上級」がスタート。これまで、初級・中級・上級と実施してきた本検定だが、今回の「超上級」は、初めて第4期の内容から出題される。第4期を観ていないと難易度が高い内容となっている。
【写真】第4期放送記念イベントに登壇した櫻井孝宏ら『おそ松さん』キャスト
Blu-ray第2巻は、第1巻のおそ松＆カラ松の2ショットに続き、キャラクターデザイン安彦英二氏の描きおろしによる三男・チョロ松と四男・一松の2ショット。暑さでバテている一松に、チョロ松が肩を貸して支えている様子が描かれており、シリーズ初となる“夏放送”を象徴するような、夏らしい1枚に仕上がっている。
SNS企画第1弾は、6つ子による「松野家6つ子絵日記」。6つ子がこの夏をどのように過ごしているのか、思い思いに書きつづった日記が、本日のトド松の絵日記を皮切りに、毎週火曜日に公式Xで公開される。
そして21日からは、「おそ松さん検定・超上級」がスタート。これまで、初級・中級・上級と実施してきた本検定だが、今回の「超上級」は、初めて第4期の内容から出題される。第4期を観ていないと難易度が高い内容となっている。