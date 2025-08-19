瀬戸内国際芸術祭にあわせて、香川県東かがわ市を会場に実施するとしていた別のアート展に開催の実態がなく、事実と異なる情報をホームページに掲載していることがわかりました。

【写真を見る】東かがわ市のアート展「HIKE！HIKETA－東かがわ国際芸術祭－」開催の実態なし 企画団体と連絡とれず【香川】

開催の実態がないとみられているのは、「HIKE！HIKETA－東かがわ国際芸術祭－」です。



ホームページでは、瀬戸芸夏会期にあわせて東かがわ市引田エリアで全国から集まった作家の現代アートを展示するとしています。しかし県によりますと、予告された今月(8月)のアート展の開催が確認できず、企画した団体とは今年4月下旬ごろから連絡がとれていないということです。

また、ホームページに記載がある県の文化振興課との「連携」や東かがわ市教育委員会の「後援」について、県と東かがわ市は、「今年度については事実と異なる」としています。



県と市は、「主催者へ記載の意図を確認し、訂正を求めたい」と話しています。