»Ë¾åºÇ¹â³Û¡¦¥½¥È¤ò¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¯Ç¯¤Ë°ìÅáÎ¾ÃÇ¤µ¤ì¤ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ù¥Ë¥¢½£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Í£Ì£Â¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë£·¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÀ»ÃÏ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤éÂçÀª¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Áª¼ê¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¥½¥È¡¦¥·¥ã¥Õ¥ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇºÇ¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È¤Ç¡¢Èà¤Ï¥Û¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤¦¤·¤í¤Ç¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¾¯Ç¯¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥½¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢Èà¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤ä¡Ö»Ò¶¡¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ä¹ó¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö»ö¼Â¤Ï»ö¼Â¡×¤È¾¯Ç¯¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë°Õ¸«¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥È¤Ï³«Ëë¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶·î¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£³£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£·£¶²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£¡¡