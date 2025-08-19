¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡Ø¥ï¥ó¥Ï¥ê¡ÙÂ³ÊÔ¥á¥¬¥Û¥ó¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Netflix¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥Ö¥é¥Ô¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¼¡²óºî¤Ç´ÆÆÄ¶È¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØThe Curch of Tarantino¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¡ÖµÓËÜ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÅÙ¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤ò¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âÌ¾´ÆÆÄ¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬ËÍ¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤ò¿¿·õ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¤À¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Æ¡¼¥È¤¬¥Þ¥ó¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Ö¡¼¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Ë¡¢½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡¡Â³ÊÔ¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£¥¯¥ê¥Õ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥Õ¡¦¥Ö¡¼¥¹¤ËÊ±¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïº£·î¤Ï¤¸¤á¤ËÊì¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¨¥¿¡¦¥Ô¥Ã¥È¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
