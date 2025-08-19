今日8月19日（火）24:24〜24:54 第8話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。

「もう一度やり直そう」――拓哉は千春を許すことに決め、離婚を撤回。しかし桜井（野村周平）から「これからは疑う自分との闘いだよ」と忠告を受ける…。一方、再び不倫に溺れる千春は、ある不倫現場を目撃し…。

そして今夜放送の第8話から、千春の不倫相手の2人が登場！

千葉県の梨農園で働く千春の高校の同級生・和田一真役で内藤秀一郎が、年上のカメラマン・高井俊治役で土佐和成が出演！

そして第8話の場面写真を当記事で公開！

第8話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-kanzenhurin/story/

＜ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」概要＞

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

毎週火曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 阿久津朋子 板谷将行

脚本（TVerオリジナル）：山崎洋平

音楽 : 岡出莉菜

主題歌：八生「しゅらばんばん」（B∞ing Records）

演出 : 久万真路 丸谷俊平 坂本栄隆 上野詩織

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 大井章生 馬場三輝（ケイファクトリー）

協力プロデューサー : 久保田充

制作プロダクション : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

