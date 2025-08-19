「完全不倫」千春(仁村紗和)の不倫相手2人 “高井”と“梨男”が登場！演じるのは土佐和成と内藤秀一郎
今日8月19日（火）24:24〜24:54 第8話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。
信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。
「もう一度やり直そう」――拓哉は千春を許すことに決め、離婚を撤回。しかし桜井（野村周平）から「これからは疑う自分との闘いだよ」と忠告を受ける…。一方、再び不倫に溺れる千春は、ある不倫現場を目撃し…。
そして今夜放送の第8話から、千春の不倫相手の2人が登場！
千葉県の梨農園で働く千春の高校の同級生・和田一真役で内藤秀一郎が、年上のカメラマン・高井俊治役で土佐和成が出演！
そして第8話の場面写真を当記事で公開！
第8話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-kanzenhurin/story/
＜ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」概要＞
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト
毎週火曜 24時24分〜24時54分放送
TVer・Hulu 毎話放送後配信開始
脚本 : 阿久津朋子 板谷将行
脚本（TVerオリジナル）：山崎洋平
音楽 : 岡出莉菜
主題歌：八生「しゅらばんばん」（B∞ing Records）
演出 : 久万真路 丸谷俊平 坂本栄隆 上野詩織
制作 : 関根龍太郎
プロデュース : 小林拓弘
プロデューサー : 大井章生 馬場三輝（ケイファクトリー）
協力プロデューサー : 久保田充
制作プロダクション : ケイファクトリー
製作著作 : 日本テレビ
