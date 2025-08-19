HKT48の元メンバーで現在はゴルフタレントとして活動する山本茉央（28）が19日までにYouTubeチャンネルおよびインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

YouTubeチャンネルでは実妹とともにゴルフ場でラウンドする中で、「山本茉央、この度、結婚いたしました！」と左手薬指にはめた指輪を披露して報告。昨年1月ころに同チャンネル上で「彼氏募集企画」を実施していたことに触れ、「あの時、本当に彼氏探してたんです。これは嘘じゃなくて、本当に」と強調した上で、「（企画が終了した）その時ぐらいにちょうど、結婚した方とゴルフで知り合ったんです。一緒にラウンドしてからお付き合いさせていただいて、で、結婚いたしました」と経緯を説明した。

「結婚できたー！ はぁ〜良かった！ 売れた。やっと売れた」と笑顔。「相手の尊敬しているところを言うと、本当にすべて受け入れてくれて。いろんなことがあったんですけど、何度も話し合って解決させてくれたりとか、本当に常に話し合ってくれる。それでお互いに色々乗り越えて結婚することができた」と話した。

インスタグラムでも「私事で大変恐縮ではございますが、この度以前よりお付き合いしておりました一般の方と入籍いたしました」と報告し、「お相手は、未熟な私を全て受け入れてくれる心が広く優しい方です」と紹介。「これからの活動に関しましては、変わらず一生懸命頑張りますので温かく応援していただけると幸いです。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

山本は13年の「第1回AKB48グループドラフト会議」でHKT48に加入。18年に卒業した。22年には「政治家女子48党」の公認候補者として23年4月の統一地方選挙で杉並区議選に立候補することを表明したが、その後、辞退していた。