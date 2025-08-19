2027年まで…待てる？

毎年アップデートしているApple（アップル）のフラッグシップノートPC、MacBook Proシリーズ。

次は「M5」「M5 Pro」「M5 Max」などチップが載るんだろうなぁ〜…。みたいな予想できますが、チップ進化以外にもここ数年期待されているのが画面の進化。

数年前からMacBook Proは有機EL（OLED）パネル化が期待されていて、各方面からの噂からアップルとしても計画はしているみたいなのですが、まぁ今年じゃないです。多分。

それどころか来年でもない可能性もあります。

ディスプレイサプライチェーンのアナリストは、2026年末から2027年の登場を予想。また、Bloombergのマーク・ガーマン記者の最新の予想も同様のスケジュールを述べているそうな。

延期の理由はM5チップ搭載モデルの発売が伸びるから？

さて延期の理由ですが、もしかしたらM5チップ搭載モデルの発売自体が伸びるからとのこと。ガーマン氏は、M5チップ搭載のMacBook Proの発売を2026年まで延期を検討している可能性を主張しています。

そうなると、次に続くであろう有機EL搭載モデルも発売が後ろ倒しになっていく、といったスケジュール全体の後ろ倒しですね。まぁ、可能性としては確かにありえるかも？

M5のMacBook Proは「買い」なのか？

こうなると難しいのが、次のM5チップ搭載MacBook Proって買ったほうがいいの？という話。

ここは…ちょっとジャッジが難しいところですね。

個人的には今のMacBook Proが悲鳴を上げているような状態なら買ったほうがいいとは思うのですが、そうでないなら（値上がりの覚悟もできるなら）、有機ELモデル登場までリニューアルを引っ張ったほうがいいと思うなぁ。

今のパネルも量子ドットパネルなの？くらいに十分キレイだけど、せっかくなら有機ELパネルのほうが、描画の表現力も、バッテリー持ちも、薄さも。メリット多い気がしますので。

Source: MacRumors, Bloomberg