¥Î¥É¥°¥í¤Î¸ý¤ò³«¤±¤¿¤é¡ÄÃæ¤«¤é¡ÈÆæ¤ÎÇò¤¤À¸Êª¡É¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ë¥Á¥ï¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Î¥É¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥«¥¸¡×¤µ¤ó¡£¡Ö¥Î¥É¤Î¹õ¤µ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸ý¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÆæ¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¸Êª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¥«¥¸¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿¥Î¥É¥°¥í¤òÀµÌÌ¤«¤é¤È¤é¤¨¤¿²èÁü¡£¸ý¤ò»Ø¤Ç²¡¤·³«¤±¤ÆÃæ¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡Ä¡ÄÃæ¤Ë²¿¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¿Í¤Î¿Æ»ØÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Çò¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾¯¤·¥À¥ó¥´¥à¥·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÂ¤Ç¥Î¥É¥°¥í¤Î¸ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯»Ñ¤ÏÉÔµ¤Ì£¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇò¤¤À¸¤Êª¤Ï¡Ö¥¦¥ª¥Î¥¨¡×¤È¤¤¤¤¡¢µû¤ÎÂÎÉ½¤ä¸ý¹ÐÆâ¤Ë¤¤¤ë´óÀ¸Ãî¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÁÇÍÈ¤²¤ä¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥¢¥¸¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¦¥ª¥Î¥¨¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥¸¤µ¤ó¡£¥Î¥É¥°¥í¤Ë¤â¤è¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¤òÇÁ¤¤¤Æ¤Õ¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¥¾¥ï¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¦¥ª¥Î¥¨¤ÏÈ¯¸«»þÆÃ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥¸¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤Ëµ¢¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¦¥ª¥Î¥¨¤È¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÁø¶ø¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Î¥É¥°¥í¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¥«¥¸¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·µ¢ÂðÃæ¤Ë¡Ö¥Ä¥¬¥¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡×¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éÇ°¤Î°Ù¸ý¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö2É¤ÌÜ¤òÈ¯¸«¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¦¥ª¥Î¥¨¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¤µ¤ó¤ÎÄà¤ê¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë´óÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µû¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¡Ø¤É¤ì¤É¤ì¡¢¥Î¥É¤Î¹õ¤µ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡Ä¡Ù
¡©¡©¡©¡ØŽºŽÝŽÆŽÁŽÜ¡¼!¡Ù pic.twitter.com/tlUX0Y3Ggd
— ¥«¥¸ (@BaKa_Ryy) August 14, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¡Ö¥«¥¸¡×¤µ¤ó¡Ê@BaKa_Ryy¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025081907.html