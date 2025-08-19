ローソンと「NIKKE」のコラボキャンペーンが8月26日より開催決定。多数のグッズ情報が公開
【ローソン「NIKKE」キャンペーン】 8月26日7時～ 開催予定
ローソンは、Android/iOS/PC用シューティングRPG「勝利の女神：NIKKE」とのコラボキャンペーンを8月26日7時より開催する。
本コラボでは様々なグッズの配布や、オリジナルパッケージを使ったお菓子が販売される。対象のチョコレート2点の購入でクリアファイルが1枚もらえるほか、作中のキャラクターたちをデザインした特別パッケージのトッポ2種が新発売。こちらにはオリジナルステッカーがランダムで1枚封入される。
さらに8月26日10時より9月29日23時30分にかけてグッズの予約販売が実施。ラインナップが一挙に公開され、タペストリーやぬいぐるみ、デスクマットやアクリルパネルを購入できる。このほか、ローソンプリントや、Xにて引用ポストキャンペーンなども予定されている。【オリジナルクリアファイルキャンペーン】
8月26日7時より開始【オリジナルパッケージトッポ】
「トッポ 勝利の女神：NIKKE」価格：950円
「トッポ ザ・ショコラ 勝利の女神：NIKKE」価格：950円【店頭販売グッズ】
「アクリルスタンド」価格：各1,760円
「スライドミラーキーホルダー」価格：1,320円
「缶バッジ」価格：660円【予約グッズ（一部）】
「ビッグタペストリー」価格：各9,900円
「もちどる」価格：各3,828円
「デスクマット」価格：各4,400円
「モダニア 彼シャツセット」価格：11,000円
「アクリルパネル」価格：各7,7000円
(C)2022 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.