【ローソン「NIKKE」キャンペーン】 8月26日7時～ 開催予定

ローソンは、Android/iOS/PC用シューティングRPG「勝利の女神：NIKKE」とのコラボキャンペーンを8月26日7時より開催する。

本コラボでは様々なグッズの配布や、オリジナルパッケージを使ったお菓子が販売される。対象のチョコレート2点の購入でクリアファイルが1枚もらえるほか、作中のキャラクターたちをデザインした特別パッケージのトッポ2種が新発売。こちらにはオリジナルステッカーがランダムで1枚封入される。

さらに8月26日10時より9月29日23時30分にかけてグッズの予約販売が実施。ラインナップが一挙に公開され、タペストリーやぬいぐるみ、デスクマットやアクリルパネルを購入できる。このほか、ローソンプリントや、Xにて引用ポストキャンペーンなども予定されている。

【オリジナルクリアファイルキャンペーン】

8月26日7時より開始

【オリジナルパッケージトッポ】

「トッポ 勝利の女神：NIKKE」価格：950円

「トッポ ザ・ショコラ 勝利の女神：NIKKE」価格：950円

【店頭販売グッズ】

「アクリルスタンド」価格：各1,760円

「スライドミラーキーホルダー」価格：1,320円

「缶バッジ」価格：660円

【予約グッズ（一部）】

「ビッグタペストリー」価格：各9,900円

「もちどる」価格：各3,828円

「デスクマット」価格：各4,400円

「モダニア 彼シャツセット」価格：11,000円

「アクリルパネル」価格：各7,7000円

(C)2022 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.