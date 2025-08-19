吉本新喜劇座長の酒井藍、島田珠代、お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透、兎、バッテリィズのエース、寺家が１９日、東京・文京区「ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲ」で行われた「東京グランド花月」（１９日〜２４日）初日公演後、囲み取材に応じた。

大阪のお笑いの殿堂「なんば不ランド花月」で行われている看板寄席の東京版。漫才・落語・コント・吉本新喜劇とよしもとの笑いのすべてが詰まった６日間となる。

島田は「今回の新喜劇はぜひ見に来ていただきたい！いいお話です。こういうのをいつも大阪でやっているので、こういうのをいつも東京でできたら」とアピール。酒井も「最後の珠代さんの芝居が永作博美さんに見えます」と太鼓判を押した。

昨年のＭ―１グランプリ準優勝で人気に火が付いたバッテリィズだが、この日今年のＭ―１への出場意欲を改めて聞かれると、エースは「ほぼ出ないです」と回答した。４月の東京進出から４か月となるバッテリィズ。寺家は「漫才は（東京でも）変わらずに」と話した。東京進出後のギャラについてエースは「変わりましたよ！」と喜んだ。

６月のインタビューではエースは「（Ｍ―１出場は）難しい。（ネタだけに）本気は出せないし、何とも言えんですね」と葛藤を明かしていた。１７年結成のため、ルール上はあと８回出場できるが、寺家は「今年が最後かなと思います」とも語っていたが、すでに予選が始まっているこの時期でのエースの「ほぼ出ない」という発言。不参加の可能性は高まっている。