Ê¡»³²í¼£Ž¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊŽ£À¤¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥â¥ä¤ëÌõ
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ê²èÁü¡§Ê¡»³²í¼£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¡ÄÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬¡È½÷À¤¿¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¹ç¤Î¾ì¤Ç¡Ö²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¡×¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¡¢È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï²¼¥Í¥¿¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤Ï¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ¹ç¡É¡Ä¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â³È»¶
2025Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀìÌ³¼èÄùÌò¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÁ°¼ÒÄ¹¡Ë¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤È¡Ö¡ÊÂçÂ¿»á¤¬¡Ëº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¤ÎÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤Ë¡¢¥Õ¥¸¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤Ï¡ÖÃÙ¤¯¤È¤â2005Ç¯Á°º¢¤«¤éÇ¯¤Ë1¡Á2²óÄøÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â19Ì¾¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÂà¿¦¤·¤¿¼Ô¤â´Þ¤à¡Ë¤¬»²²Ã¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤¬LINE¤Ç¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î³§ÍÍ¤È¤Î²ñ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤È°ÍÍê¤·¤¿¤È¤Îµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅö³º²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÂ¿»á¤äÅö³ºÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é4¥«·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿8·î18Æü¡¢»¨»ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬¡ÖÊ¡»³²í¼£¡Ø½÷À¥¢¥ÊÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹ç¡Ù¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊó¹ð½ñ¤ËÆÈÀê¹ðÇò70Ê¬¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬Ê¡»³¤µ¤ó¤À¤È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤½¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥×¤ÎÍ½¹ð¡Ê²èÁü¡§½÷À¥»¥Ö¥ó¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¡¢È´¿èÈÇ¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏÊ¡»³¤µ¤ó¤Û¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸ÌäÂê¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÄ´ºº¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë
Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï8·î18Æü¤ËX¤Ç¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÄ´ºº¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤â¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁ§º÷¡¢ÆÃÄê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´Õ¤ß¡¢¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤âÆ±Æü¡¢·Ð°ÞÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÂ¿»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤ËËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»öÀè¤Î²ñ¿©¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ¡»³ËÜ¿Í¤Î¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤Á¤ó¤È²óÅú¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¶¨ÎÏ¡×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ï¡¢½÷À¥»¥Ö¥óµ»ö¤Î¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¤Î¢ãÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¢ä¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Í×ÀÁ¤òÂ¿Ë»¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ñÌÌ¤Ç¤Î²óÅú¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¡ØµñÈÝ¡Ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡Ê²èÁü¡§¥¢¥ß¥å¡¼¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Ç°¤Î¤¿¤á¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÂçÂ¿»á¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ä¡Ö½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î»ö°Æ¤È¤Ï¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤Î»ö°Æ¤ä¡¢¤½¤ÎÎà»÷»ö°Æ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿ÂçÂ¿»á¤¬´Ø¤ï¤ë²ñ¹ç¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¥»¥Ö¥óµ»ö¤Ç¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Î¡ÖÊ¡»³²í¼£»á¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿½¹ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Î¡Ö²¼¥Í¥¿¥¥ã¥é¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´
½÷À¥»¥Ö¥ó¤Îµ»ö¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö²¼¥Í¥¿¤¢¤ê¤¤ÎÊ¡»³²í¼£¤À¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¡ÊÊ¡»³¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÄ´¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡ÈÍÊ¸î¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÈÍÆÇ§¡É¤¬¶á¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¿ô½½Ç¯Íè¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö²¼¥Í¥¿¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤Î¥Î¥ê¡É¤ò°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÈ¿±þ¤Ï¡¢SNS¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤à¤·¤íÂ¿¿ôÇÉ¤È¸À¤¨¤ë¡£
É®¼Ô¤â¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¡Ö¾¦Çä¾å¤Î²¼¥Í¥¿¥¥ã¥é¡×¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¾¯¤·¤À¤±ÍÊ¸î¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¼«¿È¤âÂçÂ¿»á¤é¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò¡Ö»Å»ö¤Î°ì´Ä¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¥ã¥é¤òÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¡¢²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼«µÔ¥Í¥¿¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÌäÂê¤Ï¡ÖÉÔ²÷¤Ç¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¡×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¡Ö´Ä¶¡×¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾å»Ê¡ÊÂçÂ¿»á¡Ë¤«¤é°û¤ß²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿Éô²¼¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î¼Ò°÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â¡Ö¥¤¥ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2005Ç¯Á°º¢¤«¤éÇ¯¤Ë1¡Á2²óÄøÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À¥»¥Ö¥óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤Ëµ¤·¤¿¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¡Ê²èÁü¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¸½ºß56ºÐ¤À¡£2019Ç¯Åö»þ¤Ï¡È¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¤È¤ÏÇÜ°Ê¾å¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤Ç¯Îð¤À¡£¸½ºß66ºÐ¤ÎÂçÂ¿»á¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÃÑ¤¸¤é¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä40Ç¯¶á¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ã¼ê¥¢¥Ê¤¬¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¡£ÂçÂ¿»á¤Î¼êÁ°¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥à¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ë¤«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö²¼¥Í¥¿¸ÀÆ°¡×¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²¼¥Í¥¿¸ÀÆ°¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¼¥Í¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¡¢µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹½¿Þ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î·ï¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬µÕ¤é¤¤¤Ë¤¯¤¤¡È¹½¿Þ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¡»³²í¼£¤Ï²¼¥Í¥¿¤òÈ¯¤·¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ï¡¢Åª³°¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤à¤·¤í¡Ö²¼¥Í¥¿¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ï´ï¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈðëîÃæ½ý¥à¡¼¥É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ê¡»³¤µ¤ó¤Î°Õ¿Þ¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£½÷À¥»¥Ö¥ó¤äXÅê¹Æ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¾Ú¸À¼Ô¤ÎÆÃÄê¤ä¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÆÉ¼Ô¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È²¼¥Í¥¿¹¥¤¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤·¤ã¤Î°Õ¡×¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«³Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¢¨¤¿¤À¤·¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¸Â¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿»ö¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿É½¸½¤À¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÍÊ¸î¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¥¤¥±¥á¥óÌµºá¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê¾ë¸Í ¾ù ¡§ ¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦±ê¾å¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë