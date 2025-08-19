4人組バンド「シンガーズハイ」は19日に公式サイトを更新し、ベースのみつが8月末でバンドを脱退すると発表した。

公式サイトで「このたび、ベースのみつが、2025年8月31日(日)をもってシンガーズハイを脱退することとなりました」と報告。

「活動を続けるうえでの方向性や価値観の違いが明確になり、何度もメンバー、スタッフと協議を重ねた結果、今後のグループの在りを考慮したうえで、今回の判断にりました」と経緯を説明した。

ファンに対し「突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」とし、「みつは8月31日(日)のSWEET LOVE SHOWER 2025への出演が最後になりますが、最後までシンガーズハイとして精杯活動させていただきます」と伝えた。また、今後の活動については、サポートメンバーを迎えて継続するとした。

最後に「これまで応援してくださった皆さまに感謝するとともに、引き続きみつ、シンガーズハイへの応援を何卒よろしく

お願い申し上げます」と呼びかけた。

シンガーズハイは2020年にボーカル・ギターの内山ショートがソロプロジェクトとして立ち上げ、同年8月に4人体制での活動を開始した。