まるでデザート！ タリーズの夏限定“飲むアフォガート”は大人の贅沢シェイク

コーヒー好きにはたまらない！タリーズから「夏限定シェイク」が登場





コーヒーショップのタリーズから、新作「バニラアフォガートシェイク」が登場しました。

「アフォガート」とは、バニラアイスやジェラートと温かいエスプレッソを組み合わせたイタリア発のデザートのこと。「バニラアフォガートシェイク」は、そんなアフォガートの味わいを表現した、ほろ苦さと甘さの両方を楽しめる一杯です。

今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが、実際に飲んでみた感想をお届けします！

タリーズの新作「バニラアフォガートシェイク」





「バニラアフォガートシェイク」はTallサイズのみの販売で、値段は税込695円です。





公式サイトによると、芳醇な味わいが自慢のエスプレッソと、バニラ風味のシェイクを混ぜ合わせたフローズンドリンクなのだそう。

フタを開けてみると、エスプレッソの芳醇な香りとミルキーな甘い香りがふわっと広がりました。

「バニラアフォガートシェイク」を飲んでみた感想





ストローをカップの底に差し込むと、ほろ苦く奥深い、エスプレッソならではの味わいが口いっぱいに広がりました。

次に中央部分を飲んでみると、コクのあるバニラ風味のミルクシェイクがふわっと広がり、そのまろやかな甘さがエスプレッソのキリッとした苦味を引き立てています。甘さと苦味が交互に訪れ、奥深いおいしさが楽しめます。





飲み始めはエスプレッソの上品なほろ苦さを感じましたが、飲み進めるごとにまろやかな味わいが加わり、まるで実際にアフォガートを味わっているかのような満足感がありました。

濃厚なのにシャーベットのようにさっぱりしていて、軽やかな飲み心地。飲み終わった後には、エスプレッソの香ばしさとミルクのコクのある甘さの余韻を感じました。混ぜるごとにほろ苦さと甘さのバランスが変化するので、最後の最後まで飽きのこない、ご褒美感たっぷりのドリンクでした！

エスプレッソを存分に楽しめるご褒美ドリンク





タリーズの新作「バニラアフォガートシェイク」は、香り高いエスプレッソと、バニラアイスのようなコクのある甘さの両方を一緒に楽しめる一杯でした。

気になった方は、ぜひタリーズの店頭でチェックしてみてくださいね。

【商品の詳細情報】



商品名…「バニラアフォガートシェイク」



値段…Tall 税込695円（Tallサイズのみ）



カロリー…Tall 338kcal



販売期間…2025年8月6日（水）〜



取り扱い店舗…全国のタリーズ店舗（一部店舗を除く）

