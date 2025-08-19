7月28日、8月4日と2週にわたり「世界で一番怖い答え」（フジテレビ系）の第10弾が放送された。解答者は、一見すると普通の映像に思えるが、そこに隠された不審な点や意味をキャッチし、一番怖い答えを考察。正解してポイントを積み重ね、最終的に獲得ポイントが多かった者が「ナイスホラリスト」となるホラー特化型のクイズ番組だ。

ジャンルMIXなJホラーがこの夏のトレンド 注目は「近畿地方のある物件について」と「事故物件ゾク 恐い間取り」

問題の監修は、フェイクドキュメンタリー「放送禁止」シリーズ（フジ系）の演出・長江俊和氏。同作品の大ファンであるくりぃむしちゅー・有田哲平が司会を務める。今回は、レギュラー解答者のみちょぱ（池田美優）に加え、ゴールデンボンバー・鬼龍院翔とタイムマシーン3号・関太が参戦。身の毛もよだつ出題が彼らを襲った。

例えば、2年前から交際中の彼氏・省吾と急に連絡が取れなくなったという女性の話。彼の勤務先を訪れると、どうやら辞めてしまったらしい。しかし、「実家に帰る」「旅行に行く」など同僚たちの証言は異なる。不審に思い、彼のアパートのベランダから部屋をのぞくも、もぬけの殻。警察に捜索願を提出すると、数日後に呼び出されることになった。と、ここで「この後警察官が言ったゾッとする一言とは？」と問題が提示される。

正解は「あなたですね、省吾さんのストーカーは」。女性側の視点で物語が展開されるため見落としがちだが、自分自身が「交際している」と妄想し省吾を追いつめていたという結末だった。これを知ったうえで関太の解答「（省吾さん、それ）アナタですよ」を思い返すとおかしさが倍増する。省吾自身の意識が混濁し、女装も始めた成れの果ての行動だと分析していたが、正解なら我に返った画の滑稽さに笑いが起きていたに違いない。

ここ数年は“令和のホラーブーム”を思わせる状況

「心霊番組が少なくなった」と言われて久しいが、2020年代に入って徐々に盛り上がりを見せ、ここ数年は“令和のホラーブーム”を思わせる状況が続いている。

今年7月には「口を揃えた怖い話」（TBS系）、8月には「（秘）衝撃ファイル【真夏の怪事件SP！謎の現象に襲われる新婚旅行…】」（テレビ東京系）などが放送されており、TVerでは夏限定の「ホラー・都市伝説特集2025」をスタートさせ、心霊番組やドラマ、アニメなど幅広いジャンルの“怖いコンテンツ”を配信中だ。

そんな中、もっとも現代らしさを感じさせるのがフェイクドキュメンタリーだろう。とくに7月放送の「魔法少女山田」（テレビ東京系）は、プロデューサー・大森時生氏が仕掛ける「TXQ FICTION」の第3弾として注目を浴びSNSを賑わせた。

前述の「世界で一番怖い答え」と共通するのは、ジワジワくるいやぁ〜な感覚。それは、まるで長期不況や天災が続く日本のリアリティーを反映しているかのようだ。

（文＝鈴木旭／お笑い研究家）