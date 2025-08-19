マダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）について、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は１９日、今年の累計患者数が１３５人（速報値）になったと発表した。

集計を始めた２０１３年以降で年間患者数が最多だった２３年の１３４人を超えた。患者の報告は西日本が中心だったが、東日本に広がっており、厚生労働省が注意を呼びかけている。

ＳＦＴＳは、主にウイルスを持ったマダニに刺されることにより感染する。６〜１４日の潜伏期間の後、発熱や頭痛、下痢などの症状が出る。国内での致死率は２７％とされる。治療には新型インフルエンザの治療用に開発された抗ウイルス薬「アビガン」が使える。

ＪＩＨＳによると、８月４〜１０日に報告された患者数は８人。これまで報告のなかった北海道や、茨城、栃木両県でそれぞれ１人が確認された。東日本に拡大した理由について、ＪＩＨＳの前田健・獣医科学部長は「野生動物が運び手となり、徐々に広がっている。鳥が運ぶことも考えられ、どの地域でも発生する可能性がある」と指摘する。

厚労省は、草むらに入る時には肌の露出を少なくし、虫よけ剤を使うなどの対策を促している。