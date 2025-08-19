■全国の20日（水）の天気

前線が津軽海峡付近に停滞するでしょう。東北では北部を中心に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所がありそうです。夕方までの24時間に予想される雨の量は120ミリとなっていて、土砂災害などに警戒が必要です。

北海道は、日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降る見込みです。東北南部から九州は広く晴れますが、午後は所々で激しい雷雨がありそうです。天気の急変にご注意ください。また、東シナ海を熱帯低気圧が北上する見込みです。

九州南部には湿った空気が流れ込み、激しい雨の降る所があるでしょう。最低気温は25℃前後の所が多く、名古屋や大阪は28℃と、かなりの寝苦しさが続きそうです。

最高気温は、九州から東北南部で35℃前後の所が多く、各地で猛烈な暑さが続くでしょう。前橋や熊谷は38℃、甲府、名古屋は37℃など、体温を上回る危険な暑さとなる所がありそうです。引き続き、熱中症対策を徹底してください。

予想最低気温（前日差）

札幌 21℃（＋2 真夏並み）

仙台 24℃（ -1 真夏並み）

新潟 25℃（＋1 熱帯夜）

東京都心 26℃（±0 熱帯夜）

名古屋 28℃（＋1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（＋3 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 31℃（＋2 真夏並み）

仙台 34℃（±0 真夏並み）

新潟 32℃（ -1 真夏並み）

東京都心 35℃（±0 猛暑日）

名古屋 37℃（±0 猛暑日）

大阪 36℃（±0 猛暑日）

広島 33℃（ -1 平年並み）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 35℃（＋1 猛暑日）

鹿児島 32℃（ -1 8月下旬）

那覇 32℃（＋2 平年並み）

■全国の週間予報

沖縄から東北南部は、この先も晴れる日が続くでしょう。日中は各地で猛烈な暑さとなり、名古屋では21日、22日と、39℃まで上がりそうです。東北北部と北海道は、低気圧や前線の影響で、雨の降る日が多いでしょう。

21日にかけては、東北日本海側を中心に大雨となるおそれがあり、23日も、北海道で大雨となるおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。