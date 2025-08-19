『ヒプステ』初のファン感謝祭《Hypnosis Delight Fes.》、ヒプマイ声優の出演決定 ヒプステ俳優とトーク
音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』の舞台化シリーズである『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）初のファン感謝祭『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage《Hypnosis Delight Fes.》のメインビジュアル、出演者、プログラムなどの全情報が発表された。
【写真】似てる！山田一郎役・石川凌雅らキャスト19人のソロビジュアル
本イベントは、いつも応援しているファンへの感謝の気持ちを込めた、ヒプステ初の“ファン感謝祭”。キャストによるパフォーマンス、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優とヒプステ俳優によるトークコーナーやクリエイター陣による座談会、ディビジョン・ダンス・バトルD.D.B”によるダンスレクチャーなど、盛りだくさんな内容が展開される。
■《Hypnosis Delight Fes.》プログラム
◆ライブパート
◆ディビジョン・ダンス・バトルD.D.B”によるダンスレクチャー
◆CROSS TALK
ヒプマイ声優とヒプステ俳優によるトークや、クリエイター座談会を回替わりで実施。
〈10月25日（土）14:00公演〉
・【イケブクロ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Buster Bros!!! Ver.
石谷春貴、天崎滉平（※崎＝たつさき）、石川凌雅、松岡拳紀介、高野渉聖
・【オオサカ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALKどついたれ本舗Ver.
岩崎諒太、北出流星、飯田寅義、喜史川大私
・CREATORS CROSS TALK
演出：植木豪、脚本：亀田真二郎、音楽監督：KEN THE 390、映像演出：佐々木章介、マニピュレーター：NON、衣裳：中原幸子、ヘアメイク：宮内宏明、特殊造形：林屋陽二
〈10月25日（土）19:00公演〉
・【ヨコハマ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK MAD TRIGGER CREW Ver.
神尾晋一郎、植原卓也、YUKI、益永拓弥
・【シブヤ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Fling Posse Ver.
白井悠介、野津山幸宏、三井淳平、今井俊斗、木津谷泰勇
〈10月26日（日）14:00公演〉
・【ヨコハマ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK MAD TRIGGER CREW Ver.
駒田航、植原卓也、YUKI、益永拓弥
・【ナゴヤ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Bad Ass Temple Ver.
葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、中西智也、酒寄楓太、中塚皓平
〈10月26日（日）19:00公演〉
・【シンジュク・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK麻天狼Ver.
木島隆一、小波津亜廉、中染雄貴
・【中王区】DIVISION CROSS TALK言の葉党Ver.
小林ゆう、たかはし智秋、山本希望、菜々香、白峰ゆり、高橋桃子
◆ロビー展示
ほか
◆出演者
イケブクロ・ディビジョン”Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
ヨコハマ・ディビジョン”MAD TRIGGER CREW”
碧棺左馬刻：植原卓也
入間銃兎：YUKI
毒島メイソン理鶯：益永拓弥
シブヤ・ディビジョン”Fling Posse”
飴村乱数：三井淳平
夢野幻太郎：今井俊斗
有栖川帝統：木津谷泰勇
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺寂雷：小波津亜廉※10月26日（日）19:00公演のみ出演
観音坂独歩：中染雄貴
オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：北出流星
躑躅森盧笙：飯田寅義
天谷奴零：喜史川大私
ナゴヤ・ディビジョン”Bad Ass Temple”
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
アカバネ・ディビジョン“North Bastard”
堂庵和聖：岸本勇太
狐久里梁山：南部海人
蛇穴健栄：松浦司
“糸の会”
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
“道頓堀ダイバーズ”
小鳥遊ハル：星野勇太
綿本裕孝：北乃颯希
茜ヶ久保遼太郎：高橋祐理
ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠：SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨：Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹
東方天乙統女：菜々香
勘解由小路無花果：白峰ゆり
碧棺合歓：高橋桃子
天都己一香：田野優花
天都己一愛：涼邑芹
三条院蒼乃風：鈴木友梨耶
東雲朧：鈴木南那佳
ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
Toyotaka、RYO、SHINSUKE、KIMUTAKU、YASU、kaito、SOUTA、HIROMA、HILOMU、Dolton、KENTA、GeN（※10月25日14:00・19:00公演のみ出演）
CHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”
MIKU、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarin、平井琴望、岩上美優
【CROSS TALKゲスト】
◆10月25日（土）14:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：岩崎諒太
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageクリエイター
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
音楽監督：KEN THE 390
映像演出：佐々木章介
マニピュレーター：NON
衣裳：中原幸子
ヘアメイク：宮内宏明
特殊造形：林屋陽二
◆10月25日（土）19:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”
飴村乱数：白井悠介
有栖川帝統：野津山幸宏
◆10月26日（日）14:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”
入間銃兎：駒田航
ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷空却：葉山翔太
四十物十四：榊原優希
天国獄：竹内栄治
◆10月26日（日）19:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
伊弉冉一二三：木島隆一
中王区“言の葉党”
東方天乙統女：小林ゆう
勘解由小路無花果：たかはし智秋
碧棺合歓：山本希望
本イベントは、いつも応援しているファンへの感謝の気持ちを込めた、ヒプステ初の“ファン感謝祭”。キャストによるパフォーマンス、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優とヒプステ俳優によるトークコーナーやクリエイター陣による座談会、ディビジョン・ダンス・バトルD.D.B”によるダンスレクチャーなど、盛りだくさんな内容が展開される。
■《Hypnosis Delight Fes.》プログラム
◆ライブパート
◆ディビジョン・ダンス・バトルD.D.B”によるダンスレクチャー
◆CROSS TALK
ヒプマイ声優とヒプステ俳優によるトークや、クリエイター座談会を回替わりで実施。
〈10月25日（土）14:00公演〉
・【イケブクロ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Buster Bros!!! Ver.
石谷春貴、天崎滉平（※崎＝たつさき）、石川凌雅、松岡拳紀介、高野渉聖
・【オオサカ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALKどついたれ本舗Ver.
岩崎諒太、北出流星、飯田寅義、喜史川大私
・CREATORS CROSS TALK
演出：植木豪、脚本：亀田真二郎、音楽監督：KEN THE 390、映像演出：佐々木章介、マニピュレーター：NON、衣裳：中原幸子、ヘアメイク：宮内宏明、特殊造形：林屋陽二
〈10月25日（土）19:00公演〉
・【ヨコハマ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK MAD TRIGGER CREW Ver.
神尾晋一郎、植原卓也、YUKI、益永拓弥
・【シブヤ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Fling Posse Ver.
白井悠介、野津山幸宏、三井淳平、今井俊斗、木津谷泰勇
〈10月26日（日）14:00公演〉
・【ヨコハマ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK MAD TRIGGER CREW Ver.
駒田航、植原卓也、YUKI、益永拓弥
・【ナゴヤ・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK Bad Ass Temple Ver.
葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、中西智也、酒寄楓太、中塚皓平
〈10月26日（日）19:00公演〉
・【シンジュク・ディビジョン】DIVISION CROSS TALK麻天狼Ver.
木島隆一、小波津亜廉、中染雄貴
・【中王区】DIVISION CROSS TALK言の葉党Ver.
小林ゆう、たかはし智秋、山本希望、菜々香、白峰ゆり、高橋桃子
◆ロビー展示
ほか
◆出演者
イケブクロ・ディビジョン”Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
ヨコハマ・ディビジョン”MAD TRIGGER CREW”
碧棺左馬刻：植原卓也
入間銃兎：YUKI
毒島メイソン理鶯：益永拓弥
シブヤ・ディビジョン”Fling Posse”
飴村乱数：三井淳平
夢野幻太郎：今井俊斗
有栖川帝統：木津谷泰勇
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺寂雷：小波津亜廉※10月26日（日）19:00公演のみ出演
観音坂独歩：中染雄貴
オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：北出流星
躑躅森盧笙：飯田寅義
天谷奴零：喜史川大私
ナゴヤ・ディビジョン”Bad Ass Temple”
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
アカバネ・ディビジョン“North Bastard”
堂庵和聖：岸本勇太
狐久里梁山：南部海人
蛇穴健栄：松浦司
“糸の会”
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
“道頓堀ダイバーズ”
小鳥遊ハル：星野勇太
綿本裕孝：北乃颯希
茜ヶ久保遼太郎：高橋祐理
ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠：SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨：Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹
東方天乙統女：菜々香
勘解由小路無花果：白峰ゆり
碧棺合歓：高橋桃子
天都己一香：田野優花
天都己一愛：涼邑芹
三条院蒼乃風：鈴木友梨耶
東雲朧：鈴木南那佳
ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
Toyotaka、RYO、SHINSUKE、KIMUTAKU、YASU、kaito、SOUTA、HIROMA、HILOMU、Dolton、KENTA、GeN（※10月25日14:00・19:00公演のみ出演）
CHU-OH DANCE BATTLE“C.D.B”
MIKU、平野茜子、権田菜々子、Rin、akarin、平井琴望、岩上美優
【CROSS TALKゲスト】
◆10月25日（土）14:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：岩崎諒太
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageクリエイター
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
音楽監督：KEN THE 390
映像演出：佐々木章介
マニピュレーター：NON
衣裳：中原幸子
ヘアメイク：宮内宏明
特殊造形：林屋陽二
◆10月25日（土）19:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”
飴村乱数：白井悠介
有栖川帝統：野津山幸宏
◆10月26日（日）14:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”
入間銃兎：駒田航
ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷空却：葉山翔太
四十物十四：榊原優希
天国獄：竹内栄治
◆10月26日（日）19:00公演
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』声優
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
伊弉冉一二三：木島隆一
中王区“言の葉党”
東方天乙統女：小林ゆう
勘解由小路無花果：たかはし智秋
碧棺合歓：山本希望