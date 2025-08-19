岩瀬洋志、“甘くて苦い、孤高のプリンス”表現 オーダーメイドのネイルもポイント
俳優・岩瀬洋志が、22日発売の雑誌『NAILEX』10月号（カエルム）に初登場し、表紙を飾る。
岩瀬は、全12ページのカバーストーリーにも登場。オーダーメイドされた特別なネイルとともに、甘くて苦い、“孤高のプリンス”をテーマに撮影した。
花束と一緒に撮影したシックで甘いワンシーンは、岩瀬自身もお気に入りのカットに。どこか切なそうな表情もポイントとなる。さらに“THE 王子様”を体現したロングコートをまとったカットは、その高貴な姿に誰もが見惚れるほど。カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の撮影エピソードも話す。
最新ネイルをカタログで紹介する「サロンオーダーデザイン」には、アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の菅田愛貴が登場する。名前にちなみ、“○○の秋”をテーマに、ネイルとファッションで表現。芸術のアキ、スポーツのアキ、読書のアキなどなど、全4ルックの菅田を撮影した。
