ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６７５近辺 ドル売り優勢も値動き限定的＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ただ、値動きは限定的なものにとどまっている。ドル円は安値を147.54レベルまで広げたあとは、147.70台まで下げ渋り。ユーロドルは高値を1.1684レベルに伸ばしたあとは、1.1670-80レベルに高止まりしている。米１０年債利回りは４．３４％付近で揉み合っており、動意薄。欧州株は小高く推移も、米株先物は小幅のマイナス圏推移。



ウクライナ関連では「米と同盟国、ウクライナの安全の保証計画に速やかに着手へ」「米と欧州の保証、ウクライナ軍の増強に焦点」などと報じられている。安全保障に関する内容に市場はひと安心か。ただ、ロシア側からの領土割譲要求について、具体的な内容は報じられていない。



USD/JPY 147.72 EUR/USD 1.16873

