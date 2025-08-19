WEST.、アイナ・ジ・エンドと「星の雨」コラボ＆地元トーク WOWOW『WESSION』初女性ゲスト
7人組グループ・WEST.が出演する、24日放送のWOWOWマンスリーレギュラー番組『WESSION』（後9：30）第3回は、初の女性ゲストとしてアイナ・ジ・エンドが登場する。メンバーがアイナに聞きたいことをトークしたうえで、WEST.の楽曲「星の雨」とアイナの楽曲から1曲をセッションすることが決定している。このほど、収録後コメントが到着した。
【写真】めっちゃ楽しそう！弾ける笑顔をみせる重岡大毅＆濱田崇裕ら
■アイナ・ジ・エンド コメント
今回参加させていただいたWESSIONがWEST.さんとの初めてのコラボで、それも自分の曲をWEST.さんにパフォーマンスいただくというのはすごくドキドキしたんですけど、新鮮で楽しかったです。また、WEST.さんの楽曲「星の雨」は本当に歌がよくて、これは私が歌ったら邪魔になるんじゃないかというぐらいに思って緊張していたんですけど、濱田さんがリハで動きを教えてくださったり、重岡さんが最後のテイクで目を合わせてくれたりして、一緒にパフォーマンスを作っている感覚を味わわせていただいてうれしかったです。
■WEST. コメント
▼重岡大毅
今回のゲストはアイナさんにいらしていただいて、めちゃくちゃ楽しかったですね。今日はスタジオに大阪兵庫の出身の人しかいなかったので、話も弾んで地元トークみたいなのもして。アイナさんこういう方なんやっていうのを、音楽面でもプライベートの面でもまさにセッション、いやWESSIONできたなと思うばかりでした。
▼桐山照史
雰囲気をまとうアイナさんと一緒にパフォーマンスさせていただけて、しかもアイナさんの曲も歌わせていただいて、女性の歌を歌わせていただく機会はなかなかないのでうれしかったです。逆に、WEST.の楽曲を女性のアーティストに歌っていただくことも珍しくて、僕たちの「星の雨」に新しい表情が出ていて、すごくいい経験をさせてもらいました。
▼中間淳太
第3回目にして初めての女性ゲストだったんですけど、女性の曲を歌うことは普段あまりなかったので、新鮮な気持ちで歌えましたし、アイナさんが振り付けを教えてくださったんですよ。この振り付けがめっちゃ好きになりました。踊っていてめちゃくちゃ楽しくて気持ちがいいんですよ。憧れのアーティストさんとこんな風に一緒にパフォーマンスできてうれしかったです。
▼神山智洋
モンパチさん、wacciさんに続いてアイナ・ジ・エンドさんと、WESSIONを重ねるにつれてこの番組の幅の広さに驚きますし、WEST.のパフォーマンスやグループの幅も広げていただいている感覚がすごくあります。アイナさんは世界観をしっかりと持ってらっしゃる方で僕自身も刺激をいただきましたし、シンプルにかっこよかったです。また一段とWESSIONフェスが楽しみになりました。
▼藤井流星
アイナさんの歌声で「星の雨」を聴けたのは感動しました。歌い出しがアイナさんだったんですけど、女性が歌うことによって曲の切なさがより増したなと思いました。世代も近くて関西人同士なので、トークも盛り上がった感覚があります。アイナさんはトークパートの時には明るくてキュートな方で、パフォーマンスとのギャップがすごいなあって、アーティストだなぁと思いましたね。
▼濱田崇裕（濱＝異体字）
とにかく楽しかったですね。僕はアイナさんをBiSHの時代から見てて、こうしてソロ活動なさってからWEST.がコラボできるとは思ってなかったので、一緒に歌わせていただけてうれしさもありました。WEST.の曲を女性の方が歌うことの新しさだったり、逆に女性キーの曲を僕たち男性7人の声で歌わせていただくことの新しさだったり、新鮮で不思議な体験でした。
▼小瀧望
普段女性と歌うことが本当に少ないグループなのでとても新鮮でした。「星の雨」の今までにない魅力が引き出されたと思いますし、アイナさんの唯一無二な歌声は耳に残って、また聴きたくなりますね。トークは今までで一番緊張しなかったと言っても過言ではないくらい、ほんまにチーム関西で和やかに喋っている感じで、パフォーマンス中には見られないアイナさんの顔も存分に見られた気がします。あっという間の時間でした。
