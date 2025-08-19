横浜FMがリリースで発表

横浜F・マリノスは8月19日、7月5日に行われたJ1リーグ第23節の横浜FC戦で起きた、一部サポーターによる違反行為が確認された件について、新たに特定した対象者3人に対して、無期限入場禁止処分を下したと発表した。

これで違反行為者は合計72人になった。

クラブは7月14日に集団での威嚇や挑発、運営妨害に関与した57人に対して無期限入場禁止を通告したことを発表。さらに花火・発煙筒の使用を伴う違反行為に関与した2人にも同様の処分となった。また、これらの行為に関与したとされる4つのサポーター団体についても、団体としての活動を想起させるすべての行為を無期限で禁止する処分を決定していた。

そのなかで19日、新たに「集団での威嚇」「挑発行為」「試合運営妨害」に加担したとされる3人を特定。該当者に対して無期限入場禁止処分を下したことを発表した。これで今回の騒動で処分された合計人数は72人となった。

そして、「再発防止のために、再度スタジアム内外における安全対策やセキュリティ体制の見直し、さらにファン・サポーターとの コミュニケーションを強化するなど、安全・安心なスタジアムづくりに努めてまいります。 今一度、観戦ルールとマナーの順守をお願い申し上げます」とファン・サポーターにメッセージを発信した。