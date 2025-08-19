１９日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５３．９５ポイント（０．２１％）安の２５１２２．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２７．４５ポイント（０．３０％）安の９００６．２３ポイントと４日続落した。売買代金は２７８２億１８３０万香港ドル（約５兆２６９４億円）に縮小している（１８日は３１２７億８２６０万香港ドル）。

内外の金利高が嫌気される流れ。米高関税政策による物価上昇が懸念される中、１８日の米債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りの上昇が続いた（債券価格は３日続落）。香港では住宅ローン金利基準のひとつとなる香港銀行間取引金利（ＨＩＢＯＲ）１カ月物が連日で急上昇し、１９日は５月７日以来の高い水準に達している。８月１３日の０．９１％台から１９日は２．５７％台に跳ね上がった。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強い中、指数はプラス圏で推移する場面もみられている。李強・首相は１８日、消費促進や住宅市場安定に注力し、経済成長を維持していく方針を改めて表明した。今年の成長目標「５．０％前後」を達成することに努めると強調している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．６％安、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が５．２％安、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、医薬関連が安い。中国生物製薬や無錫薬明のほか、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が５．４％、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が４．５％、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。

半導体セクターもさえない。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．４％安、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．３％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．４％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．１％安で引けた。

半面、不動産管理サービスの銘柄群は高い。万物雲空間科技服務（２６０２／ＨＫ）が７．２％、融創服務ＨＤ（１５１６／ＨＫ）が５．２％、碧桂園服務ＨＤ（６０９８／ＨＫ）が４．３％、保利物業発展（６０４９／ＨＫ）が２．０％ずつ上昇した。

消費セクターも物色される。自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が８．３％高、酒造の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が６．２％高、スポーツ用品の安踏体育用品（２０２０／ＨＫ）が４．６％高、紙製サニタリーの恒安国際集団（１０４４／ＨＫ）とレストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）がそろって２．１％高、白物家電の美的集団（３００／ＨＫ）が２．０％高で取引を終えた。華潤ビールに関しては、中間決算が２割増益となり、粗利益率が４８．９％と同期最高を記録したことも好感されている。

本土マーケットは３日ぶりに小反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０２％安の３７２７．２９ポイントで取引を終了した。保険・証券が安い。医薬、資源・素材、半導体、軍需産業なども売られた。半面、不動産は高い。消費関連、自動車、銀行、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）