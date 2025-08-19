内藤秀一郎＆土佐和成、妻の不倫相手役で登場 『完全不倫』第8話あらすじ
俳優の仁村紗和と前田公輝がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（毎週火曜 深0：24〜深0：54※放送後TVer、Huluで配信）の第8話が、きょう19日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】もうひとりの不倫相手…年上のカメラマン・高井俊治（土佐和成）
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
吉岡拓哉（前田）は妻・千春（仁村紗和）を許すことに決め、離婚を撤回。2人で頑張れば、幸せだったあの頃に戻れると信じる拓哉に、幼なじみの桜井陽介（野村周平）が「大変なのはこれから。一度裏切った人間を信用できるか？これからは疑う自分との闘いだよ」と忠告する。
一方、千春は絵画教室仲間・森崎杏（なえなの）に不倫がバレ、「不倫する人間はとんでもないクズ」とこき下ろされてしまう。すると、居合わせた松田未奈（大西礼芳）が突然、声を荒らげる。
桜井の忠告が頭から離れない拓哉は、市役所に離婚届を持ってきた女性を見て驚く。ついこの間、幸せそうに婚姻届を出しに来たばかりの女性だった。もともとバツ2だった彼に不倫されたという彼女は「不倫するやつは延々と不倫し続ける」と怒り心頭。略奪婚を狙う小田莉乃（堀未央奈）も「不倫を改心する人は、初恋の人と結婚するくらいの確率」と、不倫から抜け出せる人は少ないと断言する。さらに、内野航（賀屋壮也）から“地方の不倫”の話を聞いた拓哉は、ますます不安になる。
そんな中、再び不倫に溺れる千春は、ある人物の不倫現場を目撃してしまう。
そして、千春の不倫相手の2人がついに登場する。千葉・梨農園で働く、千春の高校の同級生・和田一真役を内藤秀一郎、年上のカメラマン高井俊治役を土佐和成が務める。
