ONE N¡Ç ONLY¡¦ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯½ÅÈÇ·èÄê¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁðÀîÄ¾Ìï¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë¤¬7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÄ¾Ìï¤¤¤ë¡£¡Ù¡ÊSDP¡Ë¤¬¡¢¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢½ÅÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÑ³¤µ¡É¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿´ãº¹¤·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤ß¤Ä¤á¤ëÁðÀîÄ¾Ìï
¡¡º£ºî¤Ï¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¡¦¹½À®¡¦ÍÑ»æÁª¤Ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁðÀîËÜ¿Í¤¬´°Á´´Æ½¤¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢Æü¾ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¡ÈÁðÀîÄ¾Ìï¡É¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÁðÀî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢ ONE N¡Æ ONLY ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿¡ÈÄ¾Ìï¡É¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î°ìºý¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÅÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥ª¥ä¥Î¥Ë¥Á¥¸¥ç¥¦¡×¤«¤é¡¢ÁðÀî¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¼êºî¤êÌÜ¶Ì¾Æ¤¡×¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¡È¥Ð¥Ö¤ß¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¿¿·õ¤ËÍñ¤ò³ä¤ë»Ñ¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î14Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤Î½ÅÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¡£¤¹¤Ç¤Ë°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¤Î3¥ö½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¢£ÁðÀîÄ¾Ìï¥³¥á¥ó¥È
¡ØÄ¾Ìï¤¤¤ë¡£¡Ù¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½ÅÈÇ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ªÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½ÅÈÇ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤è¤ê¤³¤ÎËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£½ÅÈÇ¤òµÇ°¤·¤ÆÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤ËÄ¾Ìï¤¤¤ë¡£¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤³¤Î´î¤Ó¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¢¦¡Ê¢¦¡á¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
